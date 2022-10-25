針對中國市場開發，Toyota發表了bZ系列第二款電動車bZ3

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在此之前，Toyota與比亞迪合資成立了比亞迪豐田電動汽車科技有限公司，合作開發電動車，bZ3可說是雙方合作的第一款新車，自設計、生產、工程和品質控制等過程有100多名Toyota的工程師參其中，與比亞迪、一汽豐田的工程師齊心開發bZ3，未來bZ3也將由一汽豐田負責銷售事務。
採傳統三廂四門斜背房車設定的bZ3，車身尺碼為4,725x1,835x1,475mm，以e-TNGA 車輛平台開發而來，具有低重心特性，提供靈敏且出色操控性，Toyota以數十年累積汽車製造與參與賽車活動數十年經驗，歷練出的專業知識，針對車輛移動、轉向和停止等動態進行了微調，以提供駕駛和乘客更舒適的乘坐體驗。
bZ3對於車內的開發開發理念是家庭休息室為發想，認為汽車也是提供家人與朋友共度時光的空間，而不是單純的交通工具，以人為本營造一貫的舒適性；同時導入數位化座艙，中控台配置垂直大型觸控液晶螢幕，與下方鞍座上的集成控制介面連成一氣，整合了所有各項操作功能。
至於在動力系統部分，結合比亞迪開發的磷酸鐵鋰電池，以及Toyota長期在HEV混合動力車款所獲得的電動化經驗，使bZ3擁有達超過600公里的最大續航能力；包括：電池結構、冷卻系統、控制系統、安全監控系統都是針對bZ3所開發，同時，Toyota也借助過去在電動化過程中獲取的專業知識來降低電池退化，以確保電池在10年後還能有90%的容量。
Toyota在推出bZ4X與bZ3後，仍將持續開發各種bZ系列之純電動車，並將在未來陸續發表。