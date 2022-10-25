▲ 增列單馬達編成，Volvo 小改款 XC40 Recharge 179 萬起正式投放市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
承襲 XC40 Recharge 既有聰明具巧思的收納空間 (包含前31公升行李廂)、純正休旅設定擁有寬敞車室與挑高視野，既有的 Google 車載資訊娛樂系統 / Volvo on Call / OTA 遠端更新及 12.3 吋數位儀錶介面也加以優化，並透過電動尾門感應區增加 (30cm 增至 60cm)，讓XC40 Recharge 兼融數位科技與頂級豪華特質，搭配悄然無聲的電動車行路特性，打造新穎乘車體驗。
先前導入國內的 XC40 Recharge Twin Motor 車型擁有 408hp/67.3kgm 最大性能表現外，運用 150kW DC 快充 其 28分鐘即可由 10% 充至 80% 電量，讓品牌電動車首部曲深受消費者關注。此次全新改款的 XC40 Recharge 更再追加Single Motor 車型，改以一具最高功率達 231hp/33.7kgm 的前軸永磁同步馬達做為核心驅動，零百公里加速 7.4 秒，400V 高壓鋰電池提供 69 kWh 的電池容量，NEDC 測試標準續航力達 486公里，以更為經濟節能的特質滿足國內消費者對豪華電動車的多元需求。
針對電動車主最在意的電池維修保養部分，國際富豪汽車除了提供 8 年 16 萬公里保固，全車 27(Single Motor 24 個) 個電池模組能進行逐個檢修更換，針對故障模組進行維修，無需更換整座電池，大幅減少車主維修費用與時間成本。因應維修需求，台灣設有標準電池儲存庫房，為車主穩定儲備全新電池組 (非維修整新品)，減少冗長待料時間。同時全台所有經銷商已比照瑞典原廠規格，完成進階 (AEVT) 與一般 (EVT) 電動車技師培訓與認證，保證車主原車原地進行電動車電池維修作業，免除「海外備料、異國維修」的長時間等待與不確定性，確保所有 VOLVO 電動車主都能享有售前與售後一致性的高規格服務。
自 XC40 Recharge 在台上市以來，國際富豪汽車為優化電動車主使用體驗，迄今全台 13 個經銷據點已有 13座 200kW DC 雙槍快速充電站以及超過120 座以上的 AC 交流充電設施，並預計在今年底前拓展為 16 個經銷據點、16座 DC 雙槍快速充電站及 130 座以上的 AC 交流充電設施，同時與台泥儲能 (NHOA.TCC)、 YES!來電、iCharging、Noodoe、EVALUE 及 EVOASIS 等國內多家充電服務業者積極合作，提供車主全台超過 50 座高速快充設施使用，以及車主專屬尊榮充電優惠。
此外，十月中最新加入VOLVO充電網的夥伴台灣碳資產股份有限公司旗下的「BEGIN 智能充電服務」串聯充電、旅遊與電商服務，響應品牌 2040 年碳中和目標，積極於台灣各地布建 DC 快充站點，今年計畫完成 28 站，2023 年底前將有 50 站可供 Volvo 車主使用，即日起 Volvo 車主使用「BEGIN 智能充電服務」站點皆可享有 8 折充電優惠。
國際富豪汽車今日正式宣布全新改款XC40 Recharge 正式上市，共引進 XC40 Recharge Single Motor 與 XC40 Recharge Twin Motor 兩款車型，Single Motor 經濟高效、Twin Motor 性能剽悍，以截然不同的多元風貌詮釋斯堪地那維亞對電動車的獨到見解，敬邀車迷朋友親臨全台各大旗艦展示中心鑑賞，近距離感受源自北歐 VOLVO 電動化布局中的首款熱銷佳作，更多詳細資訊請於官方網站洽詢：https://ec.volvocartw.com/car/xc40-bev/index。
XC40 Recharge 建議售價
- XC40 Recharge Single Motor：179 萬元
- XC40 Recharge Twin Motor：219 萬元