高雄第3條捷運大邁進　黃線機廠10月31日動土

高雄捷運黃線今年3月獲行政院核定，並在8月26日順利完成YM01標機電系統，暨機廠統包工程採購案決標，機廠統包工程將於10月31日舉辦動土典禮，捷運局表示，黃線是高雄第3條捷運，將從捷運的起點-機廠，一步一腳印地往前邁進。「機廠」肩負著捷運車輛維修、駐車的重要任務，並規劃有行控中心以掌握全線營運狀況，也是將來營運單位進駐後重要的辦公處所，是捷運系統中重要的場站設施，因此特地舉辦機廠統包工程動土典禮。
高雄捷運黃線整體路線為一倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座。全線完工通車後可提供市民與捷運紅橘線、輕軌、台鐵等運輸系統更加便利的轉乘服務，在市區形成便捷密集之捷運路網。
捷運局表示，高雄捷運黃線在今(111)年3月21日正式獲行政院核定，總經費1442.37億元，中央負擔833.82億元，市府負擔608.55億元。經市府團隊積極的辦理招標發包作業，於今(111)年8月26日完成高雄捷運黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程的採購決標作業，由德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司、新加坡科技電子有限公司及瑞士施泰德鐵路股份有限公司共同組成的團隊得標。高雄捷運黃線將採全自動化控制的中運量捷運系統。
為了提供市民便捷舒適的大眾運輸環境，捷運局與工程團隊也會秉持著市長緊緊緊的拼命精神，在10月31日機廠動土典禮之後努力工進，使高雄捷運黃線能如期如質完工。