籃籃超忙！加入《天才衝衝衝》主持群 網憂：啦啦隊怎辦
樂天女孩的隊長籃藍，憑著搞怪又活潑的陽光性格，深受各大節目喜愛，近年來工作滿檔。怎料，《天才衝衝衝》24日宣布，主持群正式加入籃籃和巫苡萱，讓網友們一陣錯愕，紛紛質疑「籃籃會不會太忙了？」
《天才衝衝衝》官方臉書24日宣布，正式加入兩位主持群，均是來自樂天女孩的籃籃和巫苡萱。消息一出，網路上評價兩極，有些人擔心原有的張文綺、徐凱希會被取代，但也有人給予鼓勵，紛紛留言「覺得原本四個主持人就已經夠了」、「這該不會是未來學姐畢業的伏筆？」、「苡萱跟乃哥是絕配，非常喜歡看苡萱嗆乃哥，超搞笑的」、「以我對她們的了解，這兩個的組合就是搞笑擔當。」
PTT台綜板上也有不少網友關注此事，但大部分都在討論籃籃的工作量，直呼「籃籃星路蠻順遂的」、「這也太忙，一堆節目要主持！」更有人質疑，「籃籃明年還跳樂天嗎？超忙的」、「籃籃還有時間跳啦啦隊嗎？」、「主持人太多了吧！這樣籃籃太忙，感覺會退出樂天耶！」
據了解，籃籃目前手上節目，包含《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》以及網路節目《懿想天開》、《STRIKE！》此外，籃籃還是樂天女孩隊長兼CEO的身分，這也代表著籃籃的工作幾乎滿檔，也讓粉絲有些擔心。
不過，就有網友標記籃籃的IG帳號詢問「想問籃籃…妳很忙吧！3個綜藝節目+啦啦隊，主持滿滿滿。」對此，籃籃則充滿信心的回應，「不同環境不同挑戰！」（編輯：詹鎰睿）