痛毆晚安小雞「球棒隊」到案！台南警：最快明天說明案情

▲直播主「晚安小雞」於22日晚間，在台南某中學直播時，遭幾名惡煞圍毆爆打受傷，案發後表示會堅持提告。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
▲直播主「晚安小雞」於22日晚間，在台南某中學直播時，遭幾名惡煞圍毆爆打受傷，案發後表示會堅持提告。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 19:44:57

探險類型網紅「晚安小雞」，本月22日前往台南市仁德區城光中學，就在進行直播到一半之際，突然遭到4名惡煞圍毆爆打，造成多處挫傷、腦震盪，「晚安小雞」報警後，心寒宣布無限期停播。台南市歸仁分局表示，目前毆打「晚安小雞」的犯嫌們已到案，目前仍許多疑點尚未釐清，待偵查畢，最快在明（26）日發布統一說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲直播主晚安小雞22日晚間在台南某中學遭惡煞毆打。（圖／晚安小雞臉書）
▲直播主「晚安小雞」於22日晚間，在台南某中學直播時，遭幾名惡煞圍毆爆打受傷，案發後表示會堅持提告。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
據了解，陳姓直播主「晚安小雞」以探險鬼屋等地影片出名，22日晚間，他進入台南市仁德區1處私立中學進行直播，迎面突然走來幾名男子，他原本喊「你好、你好」，沒想到對方竟然直接拍落正在直播的手機，但是期間直播並未中斷，隨後在一片黑畫面中，聽到「晚安小雞」頻喊「對不起」，接著伴隨拳腳毆打、鋁棒敲擊地面等聲音，當下有近萬名粉絲正在觀看，立刻引發爭議。

「晚安小雞」粉專也在23日凌晨更新近況，表示「小雞剛從醫院做完腦部斷層及驗傷，輕微腦震盪跟挫傷有點想吐而已，休息幾天就沒事了，哥姐不用擔心小雞，現在做完筆錄了」，同時貼出驗傷單以及報案三聯單。

▲探險直播主小雞遭4惡煞圍毆，貼出驗傷單並報案。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
▲探險直播主小雞遭人圍毆，貼出驗傷單並報案。（圖／翻攝晚安小雞臉書）
根據《三立新聞網》報導，「晚安小雞」表示，自己當天沒有打擾對方的意思，原本開心迎接他們，沒想到下秒就被猛踹頭部、腹部，還用球棒打的膝蓋、腿部，自己道歉釋出善意也沒用，更表示「莫名其妙被打，怎麼可能不提告。」

「晚安小雞」也感嘆，自己從事探險直播業，經常會遇到同業搗亂，但是自己從不做這種事情，也不得罪人，但不知為何，經常被干擾。至於何時回歸直播？「晚安小雞」說，這是一個未定數，只能對粉絲們說聲抱歉，因為自己認為這次被打後，還會有下次。

針對此案件，台南市歸仁分局表示，目前毆打陳姓直播主的犯嫌們已到案，目前仍在釐清案情疑點，待偵查畢，最快於明天發布統一說明。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

晚安小雞直播慘遭4惡煞毆打！心寒宣告：探險無限期暫停

國1離奇車禍！男遭追撞2車「夾人」斷手　仍淡定滑手機

囂張沒有落魄久！新莊男偷刮刮樂中4900元　80分鐘就被逮

三峽母女遭軍卡撞死！疑視線死角釀禍　肇事阿兵哥頻道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀