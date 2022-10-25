痛毆晚安小雞「球棒隊」到案！台南警：最快明天說明案情

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「晚安小雞」粉專也在23日凌晨更新近況，表示「小雞剛從醫院做完腦部斷層及驗傷，輕微腦震盪跟挫傷有點想吐而已，休息幾天就沒事了，哥姐不用擔心小雞，現在做完筆錄了」，同時貼出驗傷單以及報案三聯單。
根據《三立新聞網》報導，「晚安小雞」表示，自己當天沒有打擾對方的意思，原本開心迎接他們，沒想到下秒就被猛踹頭部、腹部，還用球棒打的膝蓋、腿部，自己道歉釋出善意也沒用，更表示「莫名其妙被打，怎麼可能不提告。」
「晚安小雞」也感嘆，自己從事探險直播業，經常會遇到同業搗亂，但是自己從不做這種事情，也不得罪人，但不知為何，經常被干擾。至於何時回歸直播？「晚安小雞」說，這是一個未定數，只能對粉絲們說聲抱歉，因為自己認為這次被打後，還會有下次。
針對此案件，台南市歸仁分局表示，目前毆打陳姓直播主的犯嫌們已到案，目前仍在釐清案情疑點，待偵查畢，最快於明天發布統一說明。（編輯：孫唯容）
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