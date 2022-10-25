金馬獎得主「國寶級海報畫家」陳子福辭世 享耆壽97歲
曾獲得第43屆金馬獎「終身成就特別獎」的國寶級電影海報畫家陳子福，於今（25）日下午2點辭世，享耆壽97歲，回顧陳子福老師的一生，為台灣電影界的貢獻十分重要，從25歲就開始他的電影海報繪製生涯，即使數位化的時代來臨，陳子福老師仍不斷創作，如今，隨著陳子福老師離開人世，也讓影視圈感到無限惋惜。
據悉，陳子福老師從25歲那年，就替上海國泰電影公司和大同公司畫電影海報後，就展開他一生的繪製生涯，雖然並非科班出身，但陳子福老師卻透過自學，把西洋、日本的海報畫法融會貫通，一幅《薛平貴與王寶釧》的手繪海報，才讓他正式踏入電影圈，從此聲名大噪。
至今，陳子福老師共累積多達5000幅手繪作品，更是台灣電影歷史上最重要的見證人，雖然數位化時代的來臨，電腦技術漸漸取代手工繪製，也讓陳子福老師在1994年畫完《金色豪門》海報後正式退休，即便如此，陳子福老師仍持續每日創作，不僅沒有澆熄熱忱，還很樂於和後輩們分享。
2006年，陳子福老師獲得第43屆金馬獎「終身成就特別獎」，並在2018~2019年，將手中1千多幅作品的原稿捐贈給國家影視廳中心。今年的國慶光雕展演中，更精選陳子福老師14幅的經典畫作，作為「寶島有光・土地之愛」的壓軸，也讓台灣人一同見證台灣電影史的繁景。（編輯：詹鎰睿）