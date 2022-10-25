吳念軒7任螢幕女友全是姊姊！搭「他」玩兄弟戀：我可以
吳念軒、林予晞今（25）日出席公視人生劇展《幻象人》茶敘，身為「姊弟戀專業戶」的吳念軒，7度在影視作品跟姊姊配對，搭檔從方志友、莫允雯、海裕芬到林予晞，林予晞忍不住問他是不是比較想演「兄弟戀」？吳念軒笑說：「我可以，很多人說跟男生演會臭臭不舒服，重點是劇本有沒有喜歡，喜歡的話還是會接。」好兄弟宋偉恩就是一個不錯的人選。
林予晞把吳念軒當成「過年時遇到的表弟」看待，很容易卸下心防，形容說：「你不會防備表弟吧？」她眼裡的吳念軒帶點呆萌感，在她面前常出現，展現與人相處的親和，回想初見吳念軒的感覺，「本人是個男孩，但在大人世界做大人應該做的事情，這落差是很可愛的。」林予晞認為這跟戲中早熟的男孩形象很吻合，「這也是他迷人之處」。
《幻象人》片中男女主角使用交友軟體，甚至「出租情人」，探討現代人在寂寞之下延伸出來的「陪伴文化」，吳念軒分享網路交友經驗，提及2017年時「玩Dcard，抽卡友有抽到楊勇緯」，後來楊勇緯獲奧運柔道銀牌，吳念軒還跟他加油打氣。
林予晞因私下很喜歡打電動，對脫離現實的身分、性別、年齡，投身到另外一帳號、變成另外一個人，她說「這件事情我是很有共感的」。後來她上線打電玩，自己「也會開男生角色，不過是為了專心玩遊戲」，也提到「上面男多女少，就像魚池理論裡的魚」，女生以真實性別示人往往覺得有負擔。林予晞也表示：「這些東西只能在虛擬世界，那個空間可以講的話，在現實生活沒法說。」