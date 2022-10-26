大獨裁者的移動黃金聖衣，Dartz將限量打造Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII裝甲車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-26 01:55:20

10年前，由Sacha Baron Cohen主演的政治諷刺喜劇《大獨裁者落難記》(The Dictator )，電影中獨裁者擁有一輛長得像是身披黃金聖衣的豪華SUV，如今打造這輛車的車廠Dartz，在電影上映10周年之際，決定打造復刻的10周年紀念版車型。

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10年前來自拉脫維亞的Dartz為《大獨裁者落難記》打造了三輛鍍金電影用道具車Dartz Motorz Prombron，提供電影使用，如今這怪奇的SUV即將限量打造道路版裝甲車，並且有個很長的車名叫：Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII，簡直就是車壇的字母哥。

不過與當年的電影道具車是用Hummer H2為基礎打造有所不同的是，The Dictator Aladeen Edition MMXXII改用Mercedes-Maybach GLS改造，搭載的4.0升雙渦輪增壓V8引擎，經Dartz升級後，可輸出800hp最大馬力與1,000Nm最大扭力，讓這種達3噸的大傢伙，可以在3.8秒的時間由靜止加速到100km/h，極速可達280km/h。

但Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII最引人注目的不是它的性能，而是那身威武的金色裝甲，可抵禦0.50 口徑的高速穿甲彈，還可升級保護裝置，以承受手榴彈或地雷的攻擊。此外，還可以選配防彈頭盔與使用鱷魚皮或蟒蛇皮製成的防彈雨傘，增加個人的安全。

至於內裝部分，在環保意識抬頭下，將盡可能不使用天然動物皮革，並依舊提供高度客製化服務，滿足買家各種需求。Dartz基本計畫僅將限量打造10輛Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII，但若是有更多買家有需求，Dartz也不排斥增加產量，而一輛Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII的基本造價為100萬美元，但以其誇張的基本設定，又有防彈能力，這樣的價格並不算太高，對於那些買頂尖超跑不手軟的層峰人士來說，花百萬美元買輛可以保障身家的裝甲車，應該不算太難。

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