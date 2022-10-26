退役飛官前往中國　傳部分為英國收集解放軍機密

▲首頁 / 國際 退役飛官前往中國 傳部分為英國收集解放軍機密 2022/10/26 05:12（10/26 08:27 更新） 英國政府消息人士透露，有些受重金誘惑前往中國的英國皇家空軍退役飛行員同時肩負為英國收集軍事機密的任務。圖為天安門廣場。（圖／美聯社／達志影像）
▲首頁 / 國際 退役飛官前往中國 傳部分為英國收集解放軍機密 2022/10/26 05:12（10/26 08:27 更新） 英國政府消息人士透露，有些受重金誘惑前往中國的英國皇家空軍退役飛行員同時肩負為英國收集軍事機密的任務。圖為天安門廣場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-10-26 09:34:42

（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國小報「每日快報」（Daily Express）報導，英國政府所在地白廳（Whitehall）消息人士昨晚透露，受重金誘惑前往中國的英國皇家空軍退役飛行員中，有些人同時肩負為英國收集中國軍事機密的任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國廣播公司（BBC）日前報導，英國國防部表示，約有30名英國退役軍事飛行員前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍、替中國培訓軍人。

中國試圖獲取北大西洋公約組織（Nato）高速戰機和策略訊息的消息傳出後，大眾強烈抗議。英國政府日益憂心，卻也無力結束中國這項訓練計畫，因為這項計畫並未違反英國法律。

不過消息人士宣稱，英國安全機構未坐視不管，他們接觸一小群已簽署多達24萬英鎊（約888萬新台幣）合約的西方飛行員，要求他們「扮演雙重角色」，這是一項虛實並用的騙術策略。

這群來自不同國家的飛行員，並非訓練有素的情報人員，儘管已退役多年，他們同意協助。

安全人員不想增添這項任務固有的風險，指示他們不要冒險。主意是利用他們待在中國的時間，評估所收集的資訊。他們中許多人在中國待了幾個月。

不是所有努力都取得成果。有些人分配到消息人士所稱的「平凡無奇」任務，幾乎接觸不到機密資訊。

有些人則較為幸運，負責訓練中國人民解放軍空軍一些最新型、最先進戰機的飛行員。

參與任務的英國皇家空軍退役飛行員，據稱有駕駛旋風式戰鬥機（Tornados）和歐洲颱風戰機（Typhoons）的經驗，卻未有駕駛較新型F-35戰機的經驗，這意味沒有中國取得北約最新型匿蹤多角色戰鬥機機密的風險。

一位消息人士描述英國如何「以其人之道，還治其人之身」，對中國取得勝利，「這是相當空前的情況」。他也證實，參與任務的飛行員都已離開中國，任務結束。（譯者：陳政一）1111026

蘇納克走馬上任　專家：英國新首相面臨三大挑戰

歐洲「短命總理」　4人任期比英國特拉斯還短

慘！緬甸軍政府空襲叛軍音樂會　至少60死100傷

影／不滿中國領事毆打和平示威港人！英國多地掀抗議潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀