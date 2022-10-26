東北風減弱陽光露臉！颱風這天明顯增強 可能迴轉路徑曝
中央氣象局表示，今（26）日東北季風稍減弱，清晨仍較涼，白天稍回溫，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣。宜、花地區及大臺北山區有些局部降雨，不過雨勢都不明顯、範圍也較小。今晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭的14.2度，感受涼冷，早上外出請多加衣物注意保暖，而白天高溫稍回溫，北部及宜、花為25、26度，中南部及臺東則可以來到27至30度，感受舒適溫暖，要注意中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著以免著涼。
週四至週六東北風增強，水氣也逐漸增多，迎風面降雨逐日增加，桃園以北及東半部降雨機率增，有局部短暫陣雨，而其他地區仍為多雲到晴，溫暖微熱。下週日至下週二熱帶性低氣壓外圍環流影響，北部及東半部地區水氣再增多，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑有不確定性。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至18度，南部山區有零星飄雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率；今白天冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，北台白天舒適、中南部微熱，早晚偏涼微冷；各地氣溫：北部17至27度，中部17至31度，南部18至32度，東部15至29度。
吳德榮指出，明晚起至週六迎風面水氣增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，背風面為晴時多雲；下週日至週二東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大，中南部山區有局部短暫雨的機率；下週二氣溫明顯下降。
最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高。歐洲、美國系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉；但威脅的大小，得視其距離台灣的遠近。模式會如何繼續調整？需密切觀察。（編輯：倪浩軒）