黎智英欺詐罪成立　美參議員控中共羅織罪名抹黑

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香港區域法院25日裁定黎智英兩項欺詐罪成立，黃偉強一項欺詐罪成立。
美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天率領15名跨黨派參議員，發布聯合聲明譴責法院判決。
連署成員包括民主黨籍的美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）共同主席默克利（Jeff Merkley）、長期抗中的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），及7月訪台的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）
聲明指出，黎智英為新聞自由和民主大力發聲，他正直、有骨氣、有信仰，是位愛家的丈夫及父親，也是位勤奮的企業家。
他們指控：「中共利用虛假詐欺罪名抹黑黎智英，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。」
除了上述欺詐案，黎智英還被當局起訴違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，案件仍在審訊中，黎智英也因此一直被收押候審，不准保釋；根據香港01報導，該案預計12月開審。
聲明強調，美國沒有忘記港人、黎智英及香港諸多政治犯的困境，國際社會將密切關注黎智英案件及未來涉及國安法的審判。（編輯：陳政一）1111026