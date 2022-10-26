▲ 燃油動力的謝幕曲！Porsche Macan 2.0T 是否魅力依舊？

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適合家庭使用的中型休旅車款，無論是平價或是豪華品牌，始終是高人氣的代表，縱使起跳價將近 300 萬的 Porsche Macan，同樣讓諸多買家趨之若鶩，不僅帶動 Porsche 在台銷售能量，一年以上候車期更是司空見慣，道路上的能見度更是不在話下。憑藉著跑車名家的招牌，以及適合台灣道路使用的尺碼，Macan 就像是勝利方程式般於市場中無往不利。
眼前的此輛二度小改款的 Macan，仍有不顯老態的外表基礎線條，且細節面的小針美容也讓其駐顏有術，其中車頭嶄新設計的下氣壩造型呼應車尾的下擾流，黑色飾條猶如特別劃出重點般的增加氣勢，配上了車尾高辨識度的貫穿式尾燈與下方左右雙出的梯形排氣尾管，再以選配的 21 吋 RS Spyder Design 輪圈畫龍點睛，論跑格與個性，這一輛試駕的2022 年式 Macan 最基本的車型，還是挺行。
座艙內的儀表板雖然沒以時興的全數位螢幕取代，但相信三環式的設計搭配右側環的 4.8 吋多功能顯示螢幕整合，讓喜愛運動氛圍的買家不會有所微詞，且中控臺中央高達 10.9 吋的高解析度數位螢幕與無線連接的 Apple CarPlay 手機整合系統，對應當代科技生活上輕鬆達標。中控臺上方最具品牌特色的指針時鐘成為了標準配備，試駕車款更選配了跑車計時套件。中央鞍座排檔桿兩側的實體按鈕，也早已觸控介面取代傳統實體按鈕。座艙佈局中，此輛 Macan 在傳統品牌基因與當前數位科技的權衡上，找到了不俗的平衡，但可惜的是在佈局不變的基礎上，無論是乘坐機能還是零碎的空間應用，仍然不是這輛家庭取向的豪華休旅車的強項。
擁有跑車品牌的基因，縱使只有 2.0 升渦輪增壓汽油引擎的帶動，Macan 還是有著挺積極的動力反應，將 265ps 最大馬力與 400Nm 峰值扭力演繹的仿若不僅止於此的活潑，七速 PDK 雙離合器自手排的傳遞應該居功厥偉；而清晰的轉向手感與車頭指向性，仍可於同級對手中名列前茅。那種動力曲線的調校與轉向反應的精準，仍舊是這一輛 Macan 最迷人處。
但若從家庭使用的休旅車款思考，問世多年的 Macan 車型，或許是受到 21 吋的輪圈尺碼影響，也或許是原廠的刻意保留，在整體的行路質感、懸吊反應的細膩度上，以要讓車內每位乘客都備感舒適與輕鬆的前提上，是顯力有未逮的，這一點在後問世的 Cayenne 家族能擁有更強大的進步銷售力道或許得以說明，再加上對手也或許知道了 Macan 的優劣特點，特別針對舒適面的強化，更拉出了與 Macan 的差距。簡而言之，若要從舒適度、細膩面向來思考一輛 300 萬豪華中型休旅該有的表現，Macan 在此領域的得分是相對吃力的。
當然，以 Porsche 的造車實力，要能完全改善 Macan 此面向的表現絕對毫無問題，但或許癥結點就出在於當前 Macan 的產品世代規劃，未來的 Macan 將以純電姿態現身，當前的燃油版本已逐步面臨退場時刻。以資源分配論，未來的 Macan 純電版本相信絕對是更讓人期待，畢竟從 Taycan 的身上，不僅見到了 Porsche 跑車基因的完美延續，也因電驅特性，讓其於整體的行路質感表現更形優異，Macan 是否會比照辦理？絕對有相當大的可能性。
但話說回來，對於死忠支持油車的 Porsche 車迷或者玩家而言，當前的 Macan 是收藏最後擁有汽油動力特性版本的時刻，甚麼物有所值的行路質感與細膩度，或許只是筆者自身過於理性的感想。用約莫 300 萬的代價擁有一輛純正燃油動力的 Porsche 休旅車，兼具跑車靈魂、駕馭樂趣與家庭使用價值，這麼吸引人的方程式，還有什麼好質疑的呢？