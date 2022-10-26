燃油動力的謝幕曲！Porsche Macan 2.0T 是否魅力依舊？

▲ 燃油動力的謝幕曲！Porsche Macan 2.0T 是否魅力依舊？
▲ 燃油動力的謝幕曲！Porsche Macan 2.0T 是否魅力依舊？

2GameSome - 有車賞

2022-10-26 09:25:01

從 2013 年全球首發、2014 年首度登台至今，Porsche Macan 始終是高人氣的代表，但在對手紛紛改朝換代，不曾大幅改款的Macan 是否能以兩度小改款撐場面？相信是部分買家購車前關心的事。

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試駕車款為 2022 年式 Porsche Macan 2.0T 車型，當時售價為新台幣 284 萬，而 2023 年式則漲價為 297 萬。
試駕車款為 2022 年式 Porsche Macan 2.0T 車型，當時售價為新台幣 284 萬，而 2023 年式則漲價為 297 萬。
適合家庭使用的中型休旅車款，無論是平價或是豪華品牌，始終是高人氣的代表，縱使起跳價將近 300 萬的 Porsche Macan，同樣讓諸多買家趨之若鶩，不僅帶動 Porsche 在台銷售能量，一年以上候車期更是司空見慣，道路上的能見度更是不在話下。憑藉著跑車名家的招牌，以及適合台灣道路使用的尺碼，Macan 就像是勝利方程式般於市場中無往不利。

眼前的此輛二度小改款的 Macan，仍有不顯老態的外表基礎線條，且細節面的小針美容也讓其駐顏有術，其中車頭嶄新設計的下氣壩造型呼應車尾的下擾流，黑色飾條猶如特別劃出重點般的增加氣勢，配上了車尾高辨識度的貫穿式尾燈與下方左右雙出的梯形排氣尾管，再以選配的 21 吋 RS Spyder Design 輪圈畫龍點睛，論跑格與個性，這一輛試駕的2022 年式 Macan 最基本的車型，還是挺行。

選配 LED 頭燈，含保時捷動態照明升級系統，要價新台幣 26,500 元。
選配 LED 頭燈，含保時捷動態照明升級系統，要價新台幣 26,500 元。
ADAS 系統的感測器設置於前氣壩的中央處。
ADAS 系統的感測器設置於前氣壩的中央處。
選配 21 吋 RS Spyder Design 輪圈，要價新台幣 1789,400 元。
選配 21 吋 RS Spyder Design 輪圈，要價新台幣 1789,400 元。
第一度小改款時便已導入的左右貫穿式尾燈設計。
第一度小改款時便已導入的左右貫穿式尾燈設計。
左右雙出梯形排氣尾管搭配造型鮮明的後下擾流設計，展現更勝對手的運動態勢。
左右雙出梯形排氣尾管搭配造型鮮明的後下擾流設計，展現更勝對手的運動態勢。
座艙內的儀表板雖然沒以時興的全數位螢幕取代，但相信三環式的設計搭配右側環的 4.8 吋多功能顯示螢幕整合，讓喜愛運動氛圍的買家不會有所微詞，且中控臺中央高達 10.9 吋的高解析度數位螢幕與無線連接的 Apple CarPlay 手機整合系統，對應當代科技生活上輕鬆達標。中控臺上方最具品牌特色的指針時鐘成為了標準配備，試駕車款更選配了跑車計時套件。中央鞍座排檔桿兩側的實體按鈕，也早已觸控介面取代傳統實體按鈕。座艙佈局中，此輛 Macan 在傳統品牌基因與當前數位科技的權衡上，找到了不俗的平衡，但可惜的是在佈局不變的基礎上，無論是乘坐機能還是零碎的空間應用，仍然不是這輛家庭取向的豪華休旅車的強項。

整體佈局與改款前無意，主要針對數位科技介面的提升與進化。
整體佈局與改款前無意，主要針對數位科技介面的提升與進化。
仍維持三環式的儀表設計，僅針對右側環導入 4.8 吋多功能顯示螢幕。
仍維持三環式的儀表設計，僅針對右側環導入 4.8 吋多功能顯示螢幕。
多功能方向盤標配換檔撥片。
多功能方向盤標配換檔撥片。
選配跑車計時套件，因此方向盤右下處配備有駕駛模式切換器。
選配跑車計時套件，因此方向盤右下處配備有駕駛模式切換器。
中控臺上方最具品牌特色的指針時鐘成為了標準配備，試駕車款更選配了跑車計時套件。
中控臺上方最具品牌特色的指針時鐘成為了標準配備，試駕車款更選配了跑車計時套件。
ACC 智慧巡航系統的操控乃是利用方向機柱上的左下側撥桿。
ACC 智慧巡航系統的操控乃是利用方向機柱上的左下側撥桿。
中控臺中央 10.9 吋的高解析度數位螢幕具備無線連接 Apple CarPlay 手機整合系統。
中控臺中央 10.9 吋的高解析度數位螢幕具備無線連接 Apple CarPlay 手機整合系統。
品牌最具特色的啟動鑰匙位置處於方向盤左側。
品牌最具特色的啟動鑰匙位置處於方向盤左側。
標配雙前座八向電動調整舒適座椅。
標配雙前座八向電動調整舒適座椅。
2807mm 軸距長度仍可提供夠水準的後座乘坐空間。
2807mm 軸距長度仍可提供夠水準的後座乘坐空間。
標配三區恆溫空調系統。
標配三區恆溫空調系統。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 488 公升，面對當前動輒 500 公升起跳的行李廂空間，Macan 此點稍嫌弱勢。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 488 公升，面對當前動輒 500 公升起跳的行李廂空間，Macan 此點稍嫌弱勢。
選配 BOSE 環繞音響系統，要價新台幣 69,000 元。
選配 BOSE 環繞音響系統，要價新台幣 69,000 元。
擁有跑車品牌的基因，縱使只有 2.0 升渦輪增壓汽油引擎的帶動，Macan 還是有著挺積極的動力反應，將 265ps 最大馬力與 400Nm 峰值扭力演繹的仿若不僅止於此的活潑，七速 PDK 雙離合器自手排的傳遞應該居功厥偉；而清晰的轉向手感與車頭指向性，仍可於同級對手中名列前茅。那種動力曲線的調校與轉向反應的精準，仍舊是這一輛 Macan 最迷人處。

搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 265ps / 400Nm 動力輸出。
搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 265ps / 400Nm 動力輸出。
動力銜接七速 PDK 雙離合器自手排，可於 6.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
動力銜接七速 PDK 雙離合器自手排，可於 6.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
二度小改款的 Macan 駕馭樂趣仍為同級中佼佼者，但論行路質感則顯弱勢。
二度小改款的 Macan 駕馭樂趣仍為同級中佼佼者，但論行路質感則顯弱勢。
但若從家庭使用的休旅車款思考，問世多年的 Macan 車型，或許是受到 21 吋的輪圈尺碼影響，也或許是原廠的刻意保留，在整體的行路質感、懸吊反應的細膩度上，以要讓車內每位乘客都備感舒適與輕鬆的前提上，是顯力有未逮的，這一點在後問世的 Cayenne 家族能擁有更強大的進步銷售力道或許得以說明，再加上對手也或許知道了 Macan 的優劣特點，特別針對舒適面的強化，更拉出了與 Macan 的差距。簡而言之，若要從舒適度、細膩面向來思考一輛 300 萬豪華中型休旅該有的表現，Macan 在此領域的得分是相對吃力的。

當然，以 Porsche 的造車實力，要能完全改善 Macan 此面向的表現絕對毫無問題，但或許癥結點就出在於當前 Macan 的產品世代規劃，未來的 Macan 將以純電姿態現身，當前的燃油版本已逐步面臨退場時刻。以資源分配論，未來的 Macan 純電版本相信絕對是更讓人期待，畢竟從 Taycan 的身上，不僅見到了 Porsche 跑車基因的完美延續，也因電驅特性，讓其於整體的行路質感表現更形優異，Macan 是否會比照辦理？絕對有相當大的可能性。

但話說回來，對於死忠支持油車的 Porsche 車迷或者玩家而言，當前的 Macan 是收藏最後擁有汽油動力特性版本的時刻，甚麼物有所值的行路質感與細膩度，或許只是筆者自身過於理性的感想。用約莫 300 萬的代價擁有一輛純正燃油動力的 Porsche 休旅車，兼具跑車靈魂、駕馭樂趣與家庭使用價值，這麼吸引人的方程式，還有什麼好質疑的呢？

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