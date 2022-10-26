Lotus首款純電休旅Eletre即將參戰! 預計2023年初量產販售

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Lotus Eletre量產車型共分為Eletre、Eletre S、Eletre R三種等級，其中Eletre及Eletre S同樣配置具備603匹馬力的單後驅馬達，0-100 km/h加速成績為4.5秒，至於頂級的Eletre R則為雙馬達的四驅設定並具備雙速變速箱，最大輸出提升至905匹馬力，0-100 km/h加速成績只消2.95秒，所有車型皆採用112 kWh電池規格並支援超充功能，以入門的Eletre車型為例其續航里程約落在600公里範圍，最快充電速率從10%至80%僅需20分鐘。
銷售佈局會以中國、歐洲及英國市場作為首發地區，首批車型將有六款車色可選，輪圈則有20、22、23吋三種規格，並提供六款卡鉗配色供客戶選；內裝部分則會有六款不同的配色樣式，內飾則多以可回收的人造纖維取代豪車常見的皮革材質，Eletre與Eletre S的差異在於後者多了隱私玻璃、主動式尾翼、車艙氛圍照明及高階音響系統，頂規的Eletre R則獲得專屬的空力套件及碳纖維飾板，同時也提供陶瓷碳纖煞車系統及賽車座椅等選配項目，在明年第一季正式推出之前，Lotus仍在紐柏林賽道替Eletre做最終的性能與底盤調教，歐洲地區的售價將落在9.6萬歐元至15.4萬歐元之間。