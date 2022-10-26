游淑慧認愛三立高層！臉書發聲「需要勇敢」 自曝被指責
國民黨台北市議員游淑慧被爆料與《三立新聞網》副總經理劉世澤交往中，消息曝光後兩人大方認愛，游淑慧也在臉書發聲感謝大家祝福，強調「女生在做許多挑戰和冒險都需要很多很多勇敢」，並透露辦公室接到許多支持者的指責電話，讓她不禁有點無奈。
戀愛新聞曝光後，劉世澤透過三立表示，「這只是一個很單純正常的朋友交往，和公眾議題無關，謝謝大家的關心和祝福」；而游淑慧也出面受訪公開認愛，透露是朋友介紹認識，約從今年4、5月份開始交往，並說雙方不會因感情影響工作，見面時鮮少談政治，至於細節則不願多談。
游淑慧在臉書發文表示收到很多好友前輩給予祝福，包括國民黨高雄市長候選人柯志恩傳簡訊給自己，要她「勇敢去愛，愛的理直氣壯」，讓游淑慧感嘆「女生在做許多挑戰和冒險都需要很多很多勇敢，害怕失敗、害怕受傷。只是不做永遠不知道結果。」
但游淑慧也透露，「辦公室接到很多藍軍支持者的指責電話，或許這就是爆料者的目的，影響選情。」只是支持者的指責讓游淑慧不解，「為什麼大家都比較不相信女生的智慧，都覺得是女生會被影響～會被騙？」，底下許多網友則替她打氣，直呼「愛情不分藍綠」。（編輯：倪浩軒）