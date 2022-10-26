賈永婕挺正宮！反被嗆「做公益沒單據」 氣炸準備開告
美女登山家曾格爾被爆出當已婚富商小三，正宮是精品界公關名人岳啟儒，恰好是賈永婕閨密，她6日發文直言「我同感遭到背叛」，沒想到，近日遭抹黑攻擊，登山社團一名酸民嗆「做公益都曬不出單據」，暗諷她做假公益。對此，賈永婕第一時間截圖存證，考慮循法律途徑捍衛名譽，超過1萬名網友按讚力挺。
登山社團某酸民直接Tag賈永婕帳號，「我可以質疑你公益的背後都是造假嗎？」、「畢竟我們公益女神，做公益都曬不出單據」，「妳做公益可以曬一下單據嗎？我懷疑你跟醫院有什麼其他不為人知的往來欸」、「她做公益到底是不是真的啊」，還要總統蔡英文「查一下」。
昨（25日）晚，賈永婕貼出數張懷疑她做假公益的留言截圖，發文寫下：「面對網路惡意抹黑謠言應該怎麼做？我選擇法律途徑正面對決！」透露已諮詢律師法律責任問題，並向警察備案。
賈永婕表示：「我向大眾募款必須跟社會還有所有捐贈者交代，募款的所有軌跡、金流、帳目清清楚楚一切合法！協會的工作人員（兩位會計）基本上他們只領基本薪資！我們協會應該是成本比例最低的公益單位！一切清楚透明！」
「我們出錢出力完全沒有任何私利！絕不容許任何惡意抹煞別人這份心意！」賈永婕說，如果隨便一個不負責任的謠言就可以煽動人心，這樣誰還想要做好事，我們如何教導下一代把這個善意延續下去？
賈永婕表示：「在此嚴正譴責這樣的行為！人的一言一行都要為自己負責！」更溫馨提醒：「漫天謊言、死不承認不是止血的方法。唯有誠實面對自己的過錯、真心道歉才是最好的危機處理！」一席話意有所指。（編輯：楊穎軒）