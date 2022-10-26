揪蔡英文深蹲機率不高 陳時中酸蔣家抗中DNA恐不復在
台北市社會福利聯盟今（26）日舉行「民間版社會福利政策白皮書發表會」，陳時中、黃珊珊、蔣萬安等3位台北市長候選人都到場，陳時中在黃珊珊之後到場，而蔣萬安則晚到數分鐘。陳時中受訪時表示，昨天廟口開講講到全齡運動，所以示範深蹲，至於是否會揪總統蔡英文一起，他笑說，「可能性不高吧」；另外，藍營認為蔣萬安祖父打過823砲戰，所以有抗中保台的DNA，陳時中則酸，有當然最好，不知道現在還存在不存在。
陳時中今日抵達台大校友會館，出席「民間版社會福利政策白皮書發表會」。會前被問及昨日晚上在中正區廟口開講中示範深蹲，陳時中表示，深蹲要看場合，昨天因為講到「挺樂齡」，銀髮長者也需要全齡運動，所以才示範。
陳時中強調，推廣全年齡運動要有專人指導，一方面增進體力，一方面也避免受傷；至於今日蔡英文也將出席大同區廟口開講活動，是否要揪蔡英文一起深蹲，陳時中則笑說，「可能性不高吧」。
至於藍營聲稱，蔣萬安的祖父打過823砲戰，這才是有抗中保台的DNA，陳時中對此表示，有那樣的DNA當然最好，不知道現在還存在不存在。
談及最後一個月的選戰，陳時中表示，自己已經舉辦32場百工百業後援會成立，很順利，也聘了3萬多個顧問，另外，各個議員的見面會以及競總成立都非常熱絡，現在晚上有廟口開講，群眾也非常有興趣，自己與團隊就持續努力。