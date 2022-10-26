民進黨連兩天打「城博手諭」 黃珊珊：因找不到我的問題
2022年台北市長選戰在即，近日民進黨方面頻頻針對台北市長候選人黃珊珊在擔任副市長期間，單憑一紙「手諭」就動用城博會上億的預算。對此黃珊珊今（26）日上午受訪時再度回擊，強調所有預算除了手諭以外都有相關公文，議員只公布手諭不公布公文是刻意扭曲，「我覺得應該就是他們找不到黃珊珊的問題，所以他們拿這些東西來魚目混珠。」
黃珊珊表示，城博會的手諭問題她說明得很清楚，今年9月8日時她與柯文哲以及市府的美學辦公室，一起到松菸參觀展覽，接著就討論有關城市博覽會的相關問題，在經過台灣設計研究院到市長室來做簡報，並經過討論後，用先討論開會再寫公文的方式，就不需要寫一大堆公文後再來做事。而經過柯文哲裁示，由研考會來擔任主管機關，動用相關的預算跟經費都經過專簽，這些公文全部都可以查。
「議員只公布手諭不公布公文，我覺得是刻意扭曲。」黃珊珊強調，她認為或許對手就是找不到她的問題，才會用這種東西來魚目混珠，他們應該非常清楚台北市政府早就是個法治的政府，所有公務人員都會依法行政，相關預算程序也都沒有問題，「所以他們只能用這種打模糊戰的奧步，我覺得非常的不可取。」
黃珊珊直言，之前議員也攻擊他很奇怪的點，說她去菜市場87次，後來反而證明她是一個很認真的副市長，「這件事情台北市一樣，我寫的字條我負責，這種字條我已經寫了幾百張，包括在疫情期間我每天都要下幾十個字條。」