資策會告高虹安論文侵權！稱無兼職核准同樣違反規定

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資策會日前比對高虹安的辛辛那提大學博士論文與資策會的研究成果，指出相似度高達8成，並回文予經濟部，提出請高公開說明、發函辛辛那提大學、無回應則向高提出著作訴訟等3大方案。
經雙方協調後未達共識，高仍否認侵權，資策會今日發布聲明指出，20日有收到高虹安回函，不過內容僅重申其論文均屬合理使用，與資策會立場歧異，雙方對侵權一事難達共識，故由委任律師針對高虹安侵害資策會2篇論文著作權提起刑事自訴，案件已進入法院審理程序。
至於針對高虹安於資策會任職其間在外兼職是否有報備， 資策會也發聲明指出，高虹安任職期間並無兼職申請與核准紀錄，若是領資策會的薪水去幫別的公司工作，是違反勞務契約，資策會將循法律途徑來處理。
然而，國民黨立委謝衣鳳於質詢時表示，資策會執行長卓政宏也有兼職，「與高任職期間的兼職有何不同？」經濟部長王美花回應，資策會執行長身兼法人兼職，資策會對外說明為依法辦理，且此兼職為無給職。
資策會說明，卓政宏就職時就已辭去所有營利事業職務，之後於資策會任職期間的兼職，均是非營利機構、公益團體的董監事，而非經理人，且經董事會通過，符合資策會相關兼職規範。
對於兼職爭議，高虹安也回應，任職資策會期間參與的其他工作，主管都知情，工作期間也完全未領衍生公司科智企業任何薪水，故並非兼職，並痛批卓政宏公然說謊。