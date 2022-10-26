網美「柬埔寨逃回台灣拍AV」！網：幹嘛救妳 本尊發聲了
今年8月「柬埔寨詐騙風波」鬧得沸沸揚揚，許多台灣人被高薪誘騙賣到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵。其中，IG健身網美「皮皮」也是受害者之一，還好最後幸運獲救。不過，近日就有網友發現，她似乎下海拍A片，引起爭議，網友也湧入她的IG酸她「為什麼要柬埔寨去救一個想被保養（包養），過沒多久原形畢露，回來台灣拍MV」，對此，她也霸氣回應了。
皮皮在IG發出背面全裸性感照片，並在文內打上「愛我嗎」，網友也紛紛留言「請問影片哪裡有」、「有拍台灣av了嗎」，對此，她也大方回應「有」；但也在社群平台Dcard引發爭議，就有網友發文表示「先前柬埔寨皮皮事件轟動當時，連當時我看她上節目時的樣子都覺得可憐， 但沒想到最近看到這個頓時傻眼，雖然在柬埔寨的遭遇跟這個事情是兩回事， 但難免讓人對於當時的同情，覺得有種多餘的感覺，還是真的只是單純炒人氣」？
貼文一出，網友也傻眼留言，「完全同情不起來」、「救這種人回來到底做什麼」，更有人直接到她IG底下酸言酸語，「從柬埔寨救一個想被保養（包養）的，回台灣跑去拍av，牛逼」、「你還是回去柬埔寨好了」、「終於原形畢露了，看看現在個人介紹寫了什麼！之前要上節目所以藏起來」，對此，她也正面回擊，「終於期待已久的酸民來了」，看起來不受酸民影響。
不過，也有不少人替她說話，「她自己想選擇什麼方式賺錢，難道就應該被騙去陌生的地方嗎？這明明是兩回事，而且一個人就算用情色方式賺錢，也不代表別人可以強姦她，這裡是怎麼了…」、「我認為這是兩回事， 尊重她選擇的工作， 不會因為她的工作就覺得她『可以』受到迫害」、「我認為這根本不同，他想靠拍A片賺錢，不等於他就活該被侵犯和虐待」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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