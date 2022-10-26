台股終場上漲62點、重登12700點關卡 台積電漲5元
美股25日4大指數全面收紅，帶動亞股今（26）日齊揚，日、韓股上漲約1%，台北股市開高走高，終場上漲62.93點，收在12729.05點，漲幅0.5％，成交金額新台幣1743.79億元。權值股台積電終場上漲5元至376元。其他電子股如聯發科上漲2.84%，聯電則大跌3.42%。今日盤面焦點為金融股跌深反彈，主機板族群漲勢強勁。
美股25日道瓊上漲337.12點，漲幅1.07%，收在31836.74點。那斯達克指數上漲246.50點，漲幅2.25%，收在11199.12點。標普500上漲61.77點，漲幅1.63%，收在3859.11點。費城半導體指數上漲53.14點，漲幅2.26%，收在2404.69點。
台北股市今日開高走高，早盤一度翻黑至12635點，隨後漲幅擴大，終場上漲62.93點，收在12729.05點，漲幅0.5％，成交金額新台幣1743.79億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場上漲5元至376元，漲幅1.35%。
同樣為晶圓代工，聯電大跌3.42%，收在38.1元，其他重要電子股，如世界先進下跌1.12，力積電守平盤，聯發科上漲2.84%，收在579元。鴻海漲約0.48%，來到104元。今日盤面焦點為金融股跌深反彈，三商壽、國泰金、聯邦銀上漲2%以上；主機板族群漲勢強勁，青雲、麗臺亮燈漲停，撼訊上漲逾9%，映泰、承啓上漲約5至7%。