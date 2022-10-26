孔曉振首公開「絕美婚紗照」！粉絲揪亮點：爸媽也太好看
▲ 42歲「韓劇女神」孔曉振今（26）日首度公開全身婚紗照。（圖／翻攝自IG＠rovvxhyo）
42歲「韓劇女神」孔曉振4月認愛小10歲的韓裔美籍歌手Kevin Oh（凱文吳），8月隨即宣布婚訊，本月11日下午在美國舉行非公開婚禮，僅邀請親朋好友出席，她當時也僅曬出婚紗照一角；今（26）日她終於公開全身婚紗照，讓粉絲開心直呼「太漂亮了」、「好替妳開心」。
孔曉振今日在 ▲孔曉振演出《主君的太陽》等多部韓劇，是男神收割機。（圖／翻攝自孔曉振IG） IG曬出與爸媽的合照，也是她首次曝光全身婚紗照；只見她將頭髮自然放下，沒有在髮型上做出太多改變，身上穿著純白婚紗，氣質又典雅，裙擺部分還有微微透紗感，對著鏡頭露出幸福笑容，她也向爸媽道謝「爸爸和媽媽，謝謝你們把我養育成一個很棒的人，我會成為一個更好的人」。 此外，她也PO出戴著太陽眼鏡的個人婚紗照，貼文及照片一出，粉絲也紛紛留言祝賀，「啊啊啊為妳感到高興」、「媽媽好漂亮」、「終於可以見到妳穿婚紗了，再次恭喜」、「哦我的天哪，好漂亮」、「難怪妳那麼漂亮，爸媽都一樣好看」、「非常恭喜」、「太美了」、「新婚愉快」。 ▲孔曉振今（26）日在IG曬出與爸媽的合照，也是她首次曝光全身婚紗照。（圖／翻攝自IG＠rovvxhyo） 事實上，孔曉振先前只在IG秀出薄透婚紗，隱約露出一雙纖細美腿，旁邊則放著一雙運動鞋；後來，小倆口也曬出一只價值約7萬多元的婚戒照，手腕上戴的則是一支價值近百萬元的伯爵（PIAGET）手錶，她也甜向老公喊話「my one and only...i'm ready!」（我的唯一，我準備好了！）」，更PO出老公的照片，甜蜜表示「我的天使」，恩愛模樣讓粉絲們充分感受到她愉悅的心情，紛紛給予祝福。（編輯：郭佩蓉） ▲▼孔曉振首度公開全身婚紗照。（圖／翻攝自IG＠rovvxhyo） ▲孔曉振的白紗露出一雙纖細長腿。（圖／翻攝自孔曉振IG） ▲孔曉振公開婚禮細節。（圖／孔曉振IG） ▲孔曉振（左）罕見放閃曬老公Kevin Oh。（圖／孔曉振IG）