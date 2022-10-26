秋冬最狂鍋物是它！晶華限定開賣：16顆超大牡蠣入鍋爽吃

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館內地下三樓三燔本家以往就以特色鍋物聞名，這次抓緊入冬鍋物商機，順勢推出「日本五大鍋物（廣島牡蠣土手鍋、北海道石狩鍋、秋田縣切浦英鍋、茨城縣鮟鱇魚鍋、福岡縣內臟鍋）」之一的廣島鄉土料理「牡蠣土手鍋」，該鍋物烹調時廚師會以味噌烹煮新鮮的名產牡蠣與豆腐、菇類、蔬菜等食材，等到上桌時服務人員會將味噌塗抹在火鍋的鍋緣，客人可以在品嚐鍋物的過程中，慢慢將味噌融入鮮美的昆布高湯當中，一邊享用一邊調整口味濃淡。
這次三燔本家開賣的土手牡蠣鍋豪邁加入16顆當季肥美廣島瀨戶內海牡蠣，隨餐附上多款蕈菇及野菜組成的秋季蕈菇蔬菜盤，以及鮮嫩多汁的美國頂級無骨牛小排與烏龍麵，甜點包括豆漿布丁豆腐和抹茶冰淇淋，光形容就足以讓人口水直滴！另外餐廳廣受歡迎的「菲瑞牛番茄壽喜燒」也將持續熱賣，晶華誠邀饕客與親友相約，一同前來品賞這季節難得的美味佳餚。
售價：「廣島牡蠣土手鍋」每套2,980元，可供2人享用；「菲瑞牛番茄壽喜燒」每份1,280元。
桃園福容大飯店
今年冬天桃園福容大飯店一次推出5款鍋物，由兩岸十大名廚-楊忠霖主廚，精心推出風格迥異的「暖心鍋物」，讓您嚐到大江南北、具有異國風味的特色湯鍋，看了都讓人選擇困難了！首先登場的是「胡椒肚雞鍋」及「寧式砂鍋魚頭」，就適合無辣不歡、喜歡重口味的朋友嚐鮮，「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜，以豬肚、土雞腿川燙後，加入胡椒、玉竹、淮山片、枸杞等中藥材熬煮湯頭，口感辛香開胃。江浙名菜「寧式砂鍋魚頭」，特選石門水庫活鰱魚，將魚頭以高溫油炸，加入自製沙茶與紅油熬煮的湯底，重達兩斤的魚頭與大白菜吸附微辣湯汁，鍋底還有涼粉皮與鮮豆腐，滿滿好料都要漫出來！
若想體驗滿滿異國情調的風味，你可以選擇「廣式湘羊腩煲」或是「薑黃地瓜雞鍋」。帶有南洋風味的「廣式湘羊腩煲」選用帶皮羊腩，以辛香料爆炒去腥，再慢火細燉2小時，最後加入椰漿、鮮奶調和湯底，迷人香氣令人欲罷不能，羊肉更是Q彈有勁。「薑黃地瓜雞鍋」，主廚精心以印度國寶香料「薑黃」熬煮，搭配桃園大園區盛產的鬆甜地瓜與土雞，滋味香醇，加入川芎、枸杞、當歸等中藥材，冬天的元氣就靠這一鍋補足！
最後，秋冬老饕必嗑螃蟹這回也入鍋了！「螃蟹排骨番茄鍋」，由新鮮青蟹、文蛤、白蝦、海參等澎湃海鮮加上高麗菜、秀珍菇、金針菇等各式菇類，最後以牛番茄及排骨酥提味，口感濃郁豐富，湯頭竟反而清甜無負擔，大人小孩都非常適合。
售價：即日起到12/31，每日限量推出，只要NT880元起。