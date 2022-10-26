菲律賓放寬疫情限制　取消室內佩戴口罩規定

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署行政命令，放寬疫情限制，包括遊客的旅行限制進一步開放，同時取消多數地方室內需戴口罩的規定，全面迎接疫後時代的到來。 我是廣告 請繼續往下閱讀 菲律賓在9月份已取消戶外戴口罩的規定，這次則是將室內佩戴口罩改為自願，但仍鼓勵未接種疫苗人士及老年人在公共場合戴上口罩。菲律賓旅遊部長弗拉斯科（Christina Frasco）表示，菲律賓取消對口罩佩戴的限制，主要是與如新加坡和馬來西亞等國家政策一致。此外，目前入境菲國的旅客只需在出發前或抵達後24小時內進行PCR檢測並出示陰性證明即可。11月1日起，旅客入境時必備的One Health Pass也將改為電子入境卡，屆時將會更加便利、順暢。菲律賓於一個星期前宣布檢測到高度傳播的XBB Omicron亞變體和XBC重組體，不過政府依舊放寬疫情限制，當局表示，將會持續推動疫苗接種，但希望能夠兼顧防疫與經濟發展需求。菲律賓首次贏得世界超模大賽冠軍 過關斬將一次看打擊網賭！菲律賓遣返4萬中國籍員工菲律賓樂透頭獎開出奇蹟數字 竟433人中1.2億獎金富豪因疫情痛失26歲兒子 揭秘菲律賓富翁經商歷程