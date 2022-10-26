前白宮官員：美如棄一中政策　恐失國際社會信任

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美國智庫外交關係協會（CFR）25日舉辦視訊研討會，邀請喬治城大學教授麥艾文、康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）、史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）討論中共第20次全國代表大會後的中國政局、美中關係及台海局勢。
主持研討會的CFR會長哈斯（Richard Haass）是主張「戰略清晰」的重量級人物之一。他強調，這不是紙上談兵，必須與強化能力搭配；也不是無條件「開綠燈」，誘使台灣引發美國致力避免的危機。美方沒有改變政策，關鍵是怎麼調整政策執行，降低危機爆發的機會。
曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的麥艾文提醒，台灣即將邁入總統選戰，部分政治人物可能將美方立場清晰化當作「綠燈」。
哈斯對此表示，他與台灣方面討論過，美方有條件的立場一向清楚，並非開空白支票，美國總統拜登9月在聯合國大會演說時表明反對台海兩岸「任一方」片面改變現狀的說法值得重視。
哈斯說：「我們支持台灣，不能被當作可冒進的『綠燈』，這必須一再強調，以避免誤解。這不只是對台訊息，也是對大陸方面的再保證。」
白潔曦說，北京與台灣都在仔細看美國往什麼方向走。1970年代美中建交時，台灣政治地位是障礙之一，美方自此不採取立場，而是強調和平解決台海分歧，華府接受兩岸和平議定的任何結果，過程重於結果是一中政策的核心部分。
至於美國如採行「兩中政策」可能有何結果，白潔曦援引華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期公布的專家調查說，如果美國外交承認台灣，大多數人預期北京會在幾個月內對台動武，因為「這將是紅線中最紅的」。
她說，中共總書記習近平將兩岸統一與實現中華民族偉大復興掛鉤，外界改變不了。但她認為中國只想不戰而勝，不想因台灣而戰，因此，仍有不靠說服習近平放棄戰略目標而維護台海和平穩定的方法。
至於怎麼改變中國算計，梅惠琳建議拜登政府「帶根大棍棒，話講小聲一點」。
梅惠琳認為，「戰略清晰」無法增強對北京的嚇阻，因為北京一向預期美國會在台海衝突時軍事介入。重點是美方承諾變數並非是否會保衛台灣，而是會持續多久，包括美國願意為保衛台灣承受多少傷亡。
她說，美國需要在以關島為中心的第二島鏈部署中程彈道飛彈，讓美國有可以及時射擊台海目標的武器。因為中國一旦動武，美國預警時間不足，大軍無法馬上馳援台灣，這時需要日本、韓國等區域盟友及夥伴通力合作因應。
梅惠琳說：「只要日本承諾協防台灣，習近平永遠不會攻擊，因為他絕對打不贏。這需要大量外交運作，讓盟邦加入其中。拜登政府成功讓日本在共同聲明中加入台灣字眼，很好，但這沒有轉化為軍事能力，我希望見到區域內國家願意且實際在軍事上支持美國。」（編輯：馮昭）1111026