蝦皮購物「11.11最強購物節來了！」　0元起免運大放送

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蝦皮購物「11.11最強購物節」百大熱搜商品滿足多元需求！
電商已成為全民生活中不可或缺的好夥伴，為了在雙11活動期間，滿足不同用戶的需求，蝦皮購物「11.11最強購物節」網羅站上百大熱搜商品，讓你跟上潮流，買到賺到！近期搜尋量暴增的萬用碧歐斯 水感舒緩微礦能量噴霧組輕鬆實現保濕及舒緩肌膚，優惠價只要888元；廣受網友好評的新普利 超濃代謝夜酵素錠組有效在睡眠期間促進新陳代謝，無時無刻都能安心享受美食；配方全新升級的寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，讓你輕鬆告別暗沉角質，全身完美無瑕！主婦最愛的飛利浦 金小萬萬用鍋則祭出12,900元特惠價，邀你輕鬆下單！
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蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠攻略搶先看
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優惠二：1張商城85折神券 & 4張商城87折券，最高折抵5,000元
即日起(10/26)開放領取蝦皮商城85折券，11/11消費滿2,000元，最高折2,000元；4張商城87折更好買，11/11消費滿2,000元即可使用，最高折5,000元
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優惠三：出國旅遊夯！蝦皮購物攜手台灣虎航送1年搭機免運優惠
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人生有很多不能退 幸好有蝦皮安心退！
繼「9.9超級購物節」邀請溫妮、見習網美小吳、Peeta葛格等知名網紅打造超洗腦安心退歌曲，創下超過150萬觀看人次後，在「11.11最強購物節」前夕，蝦皮購物再力邀白癡公主、曹佑寧、澎恰恰、陳彥婷等重量級嘉賓拍攝全新安心退系列短劇，讓用戶更加認識蝦皮安心退。影片中以各種生活情境傳達想退卻退不了的困難，詼諧劇情讓網友大呼「一針見血」，更呼應了「人生有很多不能退，幸好有蝦皮安心退」的共感。影片小彩蛋當屬藝人澎恰恰的現身，演繹魷魚遊戲情境令人會心一笑，澎恰恰在參與拍攝後也分享到：「自己平時很少網購，但會請兒子幫忙買一些3C周邊；因為我從小的觀念都是買東西，要看到、摸到才有保障，可能對於許多長輩而言網購的門檻真的很高。不過這次認識蝦皮安心退服務，覺得安心退對於消費者是一個很有保障的制度、對品質也能更安心，能夠大膽、放心的在蝦皮下單各種商品。」
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你是不是想退？蝦皮放心買安心退系列小劇場：https://reurl.cc/oQNqAV