蝦皮購物「11.11最強購物節來了！」　0元起免運大放送

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」隆重祭出年度最狂優惠，全力提供消費者最吸睛的購物盛宴！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」隆重祭出年度最狂優惠，全力提供消費者最吸睛的購物盛宴！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-26 16:00:00

後疫情時代來臨，全民逐漸恢復日常生活之時，網購消費仍是民眾重要的購物渠道之一，據經濟部統計處調查數據，整體零售業網路銷售金額直至2022年仍呈現成長；且根據資策會調查，台灣綜合型電商平台以蝦皮購物榮獲最常被消費者使用的網購平台，顯見其便利性、易比價的優勢仍是用戶首選。為回應消費者的喜愛與信賴、迎戰年末購物季盛典，蝦皮購物「11.11最強購物節」隆重祭出年度最狂優惠，以多元豐富、兼具正品保障的熱門商品，以及超強跨界合作，全力提供消費者最吸睛的購物盛宴！

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▲蝦皮購物－施華洛斯奇。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物－施華洛斯奇。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「11.11最強購物節」即日起（10/26）暖身開跑，除了每人皆享6張全站0元起免運券、最好買的商城85與87折神券外，瞄準國門解封後民眾期盼出國旅遊的心情，蝦皮購物首度攜手台灣虎航祭出年度大獎「1年搭機套票」（共12趟來回），用戶只要預領免運券、玩遊戲就有機會獲得，讓你月月出遊不是夢！此外，為再衝刺雙11買氣，用戶最愛的限時優惠1元起強勢回歸，從現在開始的活動暖身期間獨家祭出精選1,111元優惠；此外，即日起至10/31早鳥預領免運券送全站1,111元優惠券，再加碼抽iPhone 14，以最有感的優惠回饋所有消費者。

▲蝦皮購物－法國特福。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物－法國特福。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「11.11最強購物節」百大熱搜商品滿足多元需求！

電商已成為全民生活中不可或缺的好夥伴，為了在雙11活動期間，滿足不同用戶的需求，蝦皮購物「11.11最強購物節」網羅站上百大熱搜商品，讓你跟上潮流，買到賺到！近期搜尋量暴增的萬用碧歐斯 水感舒緩微礦能量噴霧組輕鬆實現保濕及舒緩肌膚，優惠價只要888元；廣受網友好評的新普利 超濃代謝夜酵素錠組有效在睡眠期間促進新陳代謝，無時無刻都能安心享受美食；配方全新升級的寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，讓你輕鬆告別暗沉角質，全身完美無瑕！主婦最愛的飛利浦 金小萬萬用鍋則祭出12,900元特惠價，邀你輕鬆下單！

當買到寶藏商品時，你總是迫不及待跟親朋好友分享嗎？那「蝦皮分潤計畫」將成為最適合你的斜槓好夥伴！瞄準購物季的消費趨勢，蝦皮分潤計畫首度推出「網紅盛典衝單大賽」，即日起至11.11活動期間，任一用戶只要成功導購10單，就有機會免費帶走Garmin智慧手錶、日本來回機票、最大獎還有iPhone 14 Pro 256GB等豪禮，衝單王還可抱回萬元獎金！

▲蝦皮購物－金小萬。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物－金小萬。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠攻略搶先看

優惠一：6張0元起免運券大放送，早鳥領券送全站1,111元優惠券，加碼再抽iPhone 14

即日起(10/26)-11/10即可領取全站0元起免運券，每人6張，其中1張限定11/11凌晨0-2點使用；剩餘5張11/11全時段皆可使用
即日起(10/26)-10/31預領免運券，就送全站1,111元優惠券（限11/11 滿1,112元使用，數量有限用完為止）；10/26、11/1 再加碼！領免運券就抽iPhone 14 最夯新機

優惠二：1張商城85折神券 & 4張商城87折券，最高折抵5,000元

即日起(10/26)開放領取蝦皮商城85折券，11/11消費滿2,000元，最高折2,000元；4張商城87折更好買，11/11消費滿2,000元即可使用，最高折5,000元
不限蝦皮商城，想買什麼都能用！11/11再祭全站85折券，消費滿千即可使用，數量有限用完為止

優惠三：出國旅遊夯！蝦皮購物攜手台灣虎航送1年搭機免運優惠

即日起(10/26)-11/11領免運玩遊戲，抽台灣虎航不限航點機票１年免運套票（12趟來回）
即日起(10/26)-11/11再加碼天天抽台灣虎航機票1,111元折抵金（每日10名，共170名）

▲蝦皮購物－寶拉。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物－寶拉。（圖／品牌提供）
人生有很多不能退 幸好有蝦皮安心退！

繼「9.9超級購物節」邀請溫妮、見習網美小吳、Peeta葛格等知名網紅打造超洗腦安心退歌曲，創下超過150萬觀看人次後，在「11.11最強購物節」前夕，蝦皮購物再力邀白癡公主、曹佑寧、澎恰恰、陳彥婷等重量級嘉賓拍攝全新安心退系列短劇，讓用戶更加認識蝦皮安心退。影片中以各種生活情境傳達想退卻退不了的困難，詼諧劇情讓網友大呼「一針見血」，更呼應了「人生有很多不能退，幸好有蝦皮安心退」的共感。影片小彩蛋當屬藝人澎恰恰的現身，演繹魷魚遊戲情境令人會心一笑，澎恰恰在參與拍攝後也分享到：「自己平時很少網購，但會請兒子幫忙買一些3C周邊；因為我從小的觀念都是買東西，要看到、摸到才有保障，可能對於許多長輩而言網購的門檻真的很高。不過這次認識蝦皮安心退服務，覺得安心退對於消費者是一個很有保障的制度、對品質也能更安心，能夠大膽、放心的在蝦皮下單各種商品。」



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你是不是想退？蝦皮放心買安心退系列小劇場：https://reurl.cc/oQNqAV

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