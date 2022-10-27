倒數30日／藍營松信雙嬌殺見骨　「雙吸票機」壓縮席次？

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不過另名不願具名的藍營人士憂心忡忡，表示兩人為了爭取立委補選席次，竭盡所能想要衝高自己的得票數，「但不要忘了，國民黨在松山信義區的選票並不是無上限，能夠爭取到的非藍選票也有限，若徐巧芯跟王鴻薇的票數只顧衝高票數，背後影響最大的就是同黨同志的得票。」
藍營人士指出，松山信義區支持者長期是藍大於綠，若是選票分配得當，現任議員及新任候選人是有機會5席全上的；但若選票分配不當，恐怕就會如同2018年羅智強空降大安文山區一樣，「一人拿的選票可以讓三個人當選，還意外把已經連任4屆議員歐陽龍給擠出當選名單，反倒變成親痛仇快的下場。」
而國民黨北市黨部應對則是相對消極，雖然定調以「責任里」的方式，將松山信義區的各個鄰里打散分配給每個黨內議員候選人，進行最低程度的配票，不過黨內人士也私下表示，責任里已經是很古早且基礎的配票方式，早就已經不符合社會現況，「其他候選人私下拉攏別人責任里的黨員，又或是黨員有屬意的候選人，都會影響到責任里的運行，無法達到有效分配選票的效果。」
對於「吸票機」的說法，雖然徐巧芯表示如果配票方案能達到5席全上的效果，她願意配合參加；王鴻薇則回應黨內已經有責任里的配票機制。不過在北市黨部僅願意用「責任里」的方式進行配票，而不是透過聯合競選或是其他更有效的配票機制，在空戰效果日益俱增，責任里功能式微的情況下，國民黨在松山信義區的票數失衡，恐怕已經是現在進行式。