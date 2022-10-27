倒數30日／藍營松信雙嬌殺見骨　「雙吸票機」壓縮席次？

▲為了爭取蔣萬安當選市長後的立委補選提名，國民黨台北市議員王鴻薇與徐巧芯，在2022年議員選戰中成為雙吸票機。（圖／NOWnews資料照片）
▲為了爭取蔣萬安當選市長後的立委補選提名，國民黨台北市議員王鴻薇與徐巧芯，在2022年議員選戰中成為雙吸票機。（圖／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2022-10-27 10:44:43

2022年九合一選戰在即，其中首都台北市的選情更為外界所關注。其中議員選戰部分，台北市松山信義區意外成為激戰熱區，原因在於國民黨兩名現任議員徐巧芯及王鴻薇，雙方針對空戰議題打得兇，進而逐漸造成票源集中，對同區的其他候選人造成排擠效應，總票數原有望5席全上，結果卻因為選票分配不均，導致同黨同志可能成為遺珠之憾。

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「說到底兩個人就都是想藉由這次選戰衝高票數，未來蔣萬安當選市長後，好名正言順去爭取立委補選。」 一名熟知松信區選情的地方人士向記者分析，若現任立委蔣萬安當選台北市長，其中山北松山選區的立委席次將會出缺，因此黨內勢必會有人爭取補選，而屬於松山信義區的徐巧芯與王鴻薇，爭取的意願相當明顯，因此也都想在這次議員選戰中衝高票數，以松信區最高票的名義，名正言順投入立委補選。

不過另名不願具名的藍營人士憂心忡忡，表示兩人為了爭取立委補選席次，竭盡所能想要衝高自己的得票數，「但不要忘了，國民黨在松山信義區的選票並不是無上限，能夠爭取到的非藍選票也有限，若徐巧芯跟王鴻薇的票數只顧衝高票數，背後影響最大的就是同黨同志的得票。」

藍營人士指出，松山信義區支持者長期是藍大於綠，若是選票分配得當，現任議員及新任候選人是有機會5席全上的；但若選票分配不當，恐怕就會如同2018年羅智強空降大安文山區一樣，「一人拿的選票可以讓三個人當選，還意外把已經連任4屆議員歐陽龍給擠出當選名單，反倒變成親痛仇快的下場。」

而國民黨北市黨部應對則是相對消極，雖然定調以「責任里」的方式，將松山信義區的各個鄰里打散分配給每個黨內議員候選人，進行最低程度的配票，不過黨內人士也私下表示，責任里已經是很古早且基礎的配票方式，早就已經不符合社會現況，「其他候選人私下拉攏別人責任里的黨員，又或是黨員有屬意的候選人，都會影響到責任里的運行，無法達到有效分配選票的效果。」

對於「吸票機」的說法，雖然徐巧芯表示如果配票方案能達到5席全上的效果，她願意配合參加；王鴻薇則回應黨內已經有責任里的配票機制。不過在北市黨部僅願意用「責任里」的方式進行配票，而不是透過聯合競選或是其他更有效的配票機制，在空戰效果日益俱增，責任里功能式微的情況下，國民黨在松山信義區的票數失衡，恐怕已經是現在進行式。

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