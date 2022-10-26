檢警查獲雲林製毒工廠！再破獲貨櫃夾層藏「255公斤K毒」

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檢警偵辦案件時順藤摸瓜，進一步查出其上游為跨國運毒集團，該集團分工縝密，以56歲胡姓男子開立公司，以進口進口A4紙張名義，將毒品藏於木棧板中，順利入關後，再由29歲許姓嫌犯為首的組織，負責運輸接貨，轉交34歲周姓嫌犯為首的組織負責製毒販售。
經過數跟監後，檢警掌握今年9月12日，將有大批毒品跨境運輸抵台，果不其然，貨櫃內木棧板夾層內發現大量毒品，當場查扣到K他命18包，總重達255公斤。
檢警依緝獲事證，在9月16日執行拘提搜索，到雲林北港一處廠房，逮捕許男（29歲）、林男（29歲）、林男（43歲）、張男（37歲）等4人，查扣1批製毒工具和手機後，並循線查獲製毒工廠共犯曾男（31歲），同時也在桃園查緝到協助走私毒品的陳女（65歲）和胡男（56歲），查扣手機、帳冊，訊後一併移送法辦；檢方訊後向雲林法院聲請羈押，涉案7人中除1人10萬元交保候傳外，餘6人中3人聲押獲准，另3人交保候傳。（編輯：孫唯容）
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