檢警查獲雲林製毒工廠！再破獲貨櫃夾層藏「255公斤K毒」

▲檢警進一步追查，發現毒品來源為境外走私，該毒品集團分工縝密，以進口A4紙張的名義，卻將海量毒品藏在木棧板中，隨後運往斗南藏匿於工廠中。（圖／翻攝畫面）
▲檢警進一步追查，發現毒品來源為境外走私，該毒品集團分工縝密，以進口A4紙張的名義，卻將海量毒品藏在木棧板中，隨後運往斗南藏匿於工廠中。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-26 16:14:49

雲林縣斗南鎮一處民宅日前遭警方查獲K他命製毒工廠，當場查扣K他命成品及半成品共79公斤、安非他命46.72公克、製毒工具等證物，同時緝獲4名製毒犯嫌。檢警在進一步追查，發現毒品來源為境外走私，該毒品集團分工縝密，以進口A4紙張的名義，卻將海量毒品藏在木棧板中，隨後運往斗南藏匿於工廠中，檢警近期發動第2波行動，再查獲225公斤K他命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，今年6月在斗南鎮一處透天厝內，緝獲周姓男子（34歲）與同夥一共4人在製造K他命，查扣成品及半成品79公斤、安非他命46.72公克，訊後向法院聲押4人獲准，10月24日提起公訴移審雲林地方法院。

▲大量毒品藏在層板中。（圖／翻攝畫面）
▲大量毒品藏在層板中。（圖／翻攝畫面）
檢警偵辦案件時順藤摸瓜，進一步查出其上游為跨國運毒集團，該集團分工縝密，以56歲胡姓男子開立公司，以進口進口A4紙張名義，將毒品藏於木棧板中，順利入關後，再由29歲許姓嫌犯為首的組織，負責運輸接貨，轉交34歲周姓嫌犯為首的組織負責製毒販售。

經過數跟監後，檢警掌握今年9月12日，將有大批毒品跨境運輸抵台，果不其然，貨櫃內木棧板夾層內發現大量毒品，當場查扣到K他命18包，總重達255公斤。

檢警依緝獲事證，在9月16日執行拘提搜索，到雲林北港一處廠房，逮捕許男（29歲）、林男（29歲）、林男（43歲）、張男（37歲）等4人，查扣1批製毒工具和手機後，並循線查獲製毒工廠共犯曾男（31歲），同時也在桃園查緝到協助走私毒品的陳女（65歲）和胡男（56歲），查扣手機、帳冊，訊後一併移送法辦；檢方訊後向雲林法院聲請羈押，涉案7人中除1人10萬元交保候傳外，餘6人中3人聲押獲准，另3人交保候傳。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

蘆洲某國中驚傳「14歲少女墜樓」！左腿骨折送醫搶救

「晚安小雞」夜闖廢校遭毆！4惡煞到案說明　行兇動機曝

恍神追撞釀2人「臟器外露慘死」！肇事駕駛獲輕判免入獄

確診者大選投票無法解套？中選會2點說明：於法無據

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀