台歐盟企業家聯誼會　促進雙方交流、創造商機

為增進台灣與歐盟企業互動交流，經濟部國際貿易局委請國際經濟合作協會於今（26）日舉辦台歐盟企業家聯誼會，經濟部長王美花於會中致詞表示，近年台灣赴歐投資增加，在全球都在推動能源轉型之際，相信台歐雙方將有更多合作，同時提到，當前地緣政治發展對台灣與全世界帶來不確定性，理念相近國家需攜手合作。經濟部承諾，未來將持續推動台灣與歐盟及成員國的經貿與產業合作，創造更多商機。
經濟部委請國經會舉辦的台歐盟企業家聯誼會於今日盛大舉行，邀請到歐盟及其會員國駐台代表、歐洲在台商務協會、歐商及台灣公協會與布局歐洲市場的台灣廠商代表共逾200人出席。此次聯誼會也邀請國經協會理事長高志尚、歐洲在台商務協會理事長張瀚書、經濟部部長王美花、外交部政務次長蔡明彥與歐洲經貿辦事處處長高哲夫致詞。
王美花於致詞時表示，感謝歐商投資台灣能源，特別是離岸風電產業，近年台灣赴歐投資也增加，在全球都在推動能源轉型之際，相信台歐雙方將有更多合作。另外，她也提到，當前地緣政治發展對台灣與全世界帶來不確定性，理念相近國家需攜手合作，並表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，保護台灣安全是重要議題，如果台灣安全，將可提供全球關鍵產品，反之，將對全球經濟帶來重大衝擊。
歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.51%。在投資方面，歐盟為台灣最大外資來源，自2016年至今，台灣對歐盟投資金額也大幅成長，約計57億美元，占歷年總投資額68%。
經濟部指出，台灣已於13日開放邊境，並簡化入境措施，有助於促進台歐雙方人員往來，帶動更多交流與互動，經濟部將持續推動台灣與歐盟及成員國的經貿與產業合作，創造更多商機。