林錫耀喊話黨公職熱戰　預告下周主打「反黑金」

民進黨今（26）日下午舉行中常會，據轉述會中黨秘書長林錫耀有別於前幾周稱「選情很冷」，提到候選人抽號次之後，感覺選舉升溫很快，未來選戰還會有很多變化，要繼續衝刺，把握時間加溫、加熱，本周中央宣傳18歲公民權修憲案，預告下周宣傳主軸將是「反黑金」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據轉述，林錫耀表示，選戰倒數一個月時間，候選人抽完號次後，感覺選舉升溫很快，未來選戰還會有很多變化，要繼續衝刺，把握時間加溫、加熱。林錫耀也提到，黨中央今日召開「21+1 個理由！回家投票！」記者會，宣傳18歲公民權修憲案，預告下周宣傳主軸將是「反黑金」。另提及黨部針對18歲公民複決進行民調，結果顯示民進黨支持者50%上升至78％，反觀國民黨與民眾黨分別只有30%與50％左右，說明這樣的民調結果，複決不會通過。林錫耀表示，立院各黨團好不容易有共識通過18歲公民權，民進黨有使命感且表裡如一，後續要檢視這些政黨有沒有玩真的，要是連這個都沒有成，台灣的憲法宛如殭屍一般。林錫耀再提選情冷 「施政滿意沒反應在參選人上」綠營瞄準顧基本盤 林錫耀：「討厭民進黨」氣氛沒有形成選戰充斥口水、烏賊戰 林錫耀：無法凸顯政績對黨不利民進黨批鍾東錦苗栗「砂皇」 籲檢調動起來