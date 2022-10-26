山坡住宅龜裂居民被究責 陳乃瑜：市府真是好大的官威！
針對新北市新店區錦秀路錦秀山莊和碧瑤山莊2處社區擋土牆和道路出現龜裂情形，接獲陳情出面協助的新北市議員候選人陳乃瑜，今（26）日在臉書上再痛批新北市府推託演很大，表示山坡地擋土牆邊坡出現斷裂、位移，不是一般民眾可以處理的問題，但市府卻回應居民和管委會「補強不能做表面功夫」，大嗆「真是好大的官威」。
陳乃瑜臉書上說到，新店地區有非常多的高地社區，很多都是民國66年到民國72年間，取得水土保持証明的「老丙建」；所謂「老丙建」就是民國66年嚴家淦總統到蔣經國總統時期，訂頒了「山坡地保育利用條例及施行細則」，當時的法令對山坡地開發建築，未竟嚴謹，根據內政部的統計，全台一共有1046件「老丙建」大型住宅區，其中有89%集中在新北市，光是新店區就占了29%，是全台最多。
陳乃瑜進一步指出，民國66年到72年間的法規，核發的建築使用核可，那時候自己都還沒出生欸，造成現在40多年後的山坡地災害，這樣的歷史共業，要用40多年後現在居民的命來賭？痛批新北市政府沒有積極作為，草菅人命，還反過頭來指責民眾，這就是侯市長所謂的「好好做事」嗎？
新北市政府工務局先前表示，這2處山坡地社區屬於私人產權，2年前曾協助設置監測儀器，並移撥給社區維護管理，21日時主動發現連續大雨監測數值異常、已達警戒值，派員到場會勘發現路面裂縫有擴大趨勢，便立即以水泥砂漿填補裂縫並鋪蓋帆布，避免雨水持續滲入、造成災情；強調經專業技師研判致災原因，與擋土牆未做好維護管理有關，因此要求土地所有權人負責。