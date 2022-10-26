T1／「衛冕軍」海神公布年度口號　挑戰連霸為榮耀而戰

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董事長兼領隊侯嘉騏指出，「無論球員或球隊經營，高雄全家海神隊都秉持相同理念，無懼挑戰並用最專業態度面對，我們不是無敵的球隊，但挫折後調整的積極度有目共睹，我們並非完美的球隊，但這是我們過去、現在乃至未來努力的目標。」
侯嘉騏也向所有全力支持的 #神隊友球迷、高雄鄉親以及高雄市政府與所有贊助商夥伴表達最深的感謝，並承諾高雄全家海神隊將秉持相同信念，向衛冕挑戰，「這一季讓我們繼續 #Go1dWithTheFlow，用屬於港都與高雄全家海神隊的浪潮再次衝擊台灣職業運動文化還有總冠軍榮耀，秉持 #這浪雄湧 的信念，挑戰連霸！」
新球季年度口號 " Go1d with the flow / 這浪雄湧"，翻玩英文諺語 Go with the flow，傳達高雄全家海神在隊史首冠的加持下，使我們的心境更加堅定，不隨波逐流。全體上下萬浪一心，持續為高雄掀起最洶湧最兇猛的浪潮。
設計上無論在英文的 "Go1d" 或中文的「雄」，都融入了象徵高雄首座職籃冠軍的 1，英文版裡更加上了綠燈塔元素點綴，這同時也代表著高雄全家海神隊的起點，秉持著建隊以來守護南方海洋的承諾。在英文 W 的設計中則暗藏了核心設計元素——三叉戟，代表我們將會為高雄贏下每一場勝利 (Win) 。
高雄全家海神隊新賽季，從團隊陣容到主場硬體內外兼修，全面升級。超級新秀邱子軒在跨聯盟與熱身賽表現有目共睹，掀起國內籃壇高度討論，放眼年度最佳新秀。禁區端則有兩大戰力加入，政大高材生王詠誠爆發力、防守能動性備受教練團期待，美籍波捍能（John Bohannon）兼具身高與機動性，來自德州的外線準頭與出色的傳球視野，攜手元年冠軍班底續拚連霸目標。
主場硬體為另一大亮點，高雄巨蛋主場地板全面換新，高規格自海外引進NBA聖安東尼奧馬刺、芝加哥公牛隊同等級地板，並斥資裝設吊掛式中央四面大螢幕，提供 #神隊友 頂級觀賽饗宴。
高雄全家海神隊 AQUA STORE新賽季商品含「雄湧藍」戰袍，今首度曝光，新球季伴海神眾將客場征戰，此外另推出AQUAS女款半截短Tee、女海神LOGO熱昇華浴巾、KAOHSIUNG AQUAS復古矽膠手環等全新商品。為歡慶開店一周年，AQUA STORE 將自10月30日 12:00起至11月11日 23:59止，推出單筆消費滿$1,111元免運費優惠方案，含賽季新商品觀戰最佳穿搭首選，一次買齊！
高雄全家海神隊2022-23例行賽全新票價，為回饋港都 #神隊友，新球季首推「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使，邀請神隊友進場挺自己的行政區，另針對親子族群入場推出「 BROWNIE兒童卡」優惠及「海神1+1」等售票方案，購票詳情請見高雄全家海神隊官方社群或FamiTicket 購票網：https://reurl.cc/YXxe6a
全家會員使用全家APP，用300點+300元就可以兌換海神主場例行賽門票，相當於兌點享半價門票優惠，全家神隊友相挺，齊心開啟衛冕航程！