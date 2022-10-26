邱于芸任台開董座　股東自救：勿坑殘小股民

台灣土地開發公司爭議不斷，股東自救會今天（26日）到立法院踢爆「台開私募圖利特定人、坑殘小股民」，控訴台開財務不明、債信不良遭拒絕往來而下市，讓他們的股票變壁紙，竟然還3次私募，否是為使特定人士低價取得公司經營權，金管會等主管機關置之不理，請立委高嘉瑜、趙天麟接受陳情主持公道！
台開的老員工本週一指控董事長邱于芸惡意欠薪資遣，讓他們生計無著，私募案進帳近7億元，台開有錢請律師，被資遣的84名員工卻領不到薪水及資遣費、代墊款共約4400萬元，讓老員工徹底心寒。現在連股東也跳出來抗議，質疑邱于芸董事會通過私募案的正當性及合法性。因為私募訂價每股3.43元，相較於去年8月26日股東會通過私募案後，最高股價為每股5.99元，價差竟達2.56元，大約有75%的落差，自救會質疑為何要如此賤賣公司股票？再來，財報未完成前即辦理私募，應將私募案送請股東會審議，而非董事會決議，過程也有重大瑕疵！更弔詭的是，獨立董事三次皆對公司所辦理之三次私募案提出反對或保留意見，邱于芸仍一意孤行、其心可議
股東自救會指出，台開自去年以來，風波不斷，109年度淨損失超過18億元，流動資產中受託代辦工業區開發業務的代墊款計64億餘元，應償還或展延的借款高達100億餘元，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之查核報告，證交所去年4月1日將台開股票變更交易方式。
台開的財務愈來愈嚴重，財報屢屢發生問題，先是110年度財報因不動產公允價值估價作業程序未完備，審計委員會未審議，致使未依法令期限公告申報；更令人匪夷所思的是，會計系統及相關帳冊遭竊遺失，致公司未依法令期限公告申報111年第1季財務報告，迄今未見公司高層出面負責！
股東自救會更指控，公司明明已進行3次私募，募得金額應足以支應票款，卻未依私募目的清償債務，被銀行退票28張而拒絕往來，造成證交所處置終止上市。股東自救會今天到立法院陳情，嗆問邱于芸：為何一二再、再而三地通過具高度爭議性的私募案？私募的錢用於何處？
股東強烈質疑，在沒有財報依據的情況下，明明有獨董多次反對，公司仍驟然將私募定價為3.43元，所洽應募人是否有不當？是否為使特定人士能以低價取得公司經營權？董事長、董事會始終避而不回覆，甚而不惜使今年8月25日應舉行的股東常會流會，避免面對股東質疑。
股東向立委陳情，台開公司讓他們的股票變壁紙，遭受重大損失，請委員督促主管機關和檢調單位儘速展開調查，其中是否有人謀不臧，甚至違法情事，以維小股東的權益。