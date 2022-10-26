義竹國小首屆卓越校友頒獎典禮 9位賢達獲最高殊榮表揚

歷經 1 年籌畫、選拔與整備的嘉義縣義竹國小首屆「卓越校友」頒獎典禮，於今 (26) 日上午 10 時在校內禮堂隆重舉行，校友會禮聘前立法院長王金平及前司法院長翁岳生蒞臨會場擔任頒獎人，表揚林正雄、楊漢湶、翁徐得、王榮文、翁英惠、林通義、翁重鈞、翁素蕙、翁章梁等 9 位優秀校友頒發獎狀。

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義竹國小第一屆「卓越校友」頒獎典禮，邀請多位地方仕紳與校友們蒞臨，校方也以「辦喜事」的心情喜迎各界貴賓回娘家，舉辦一場值得紀錄的盛宴。義竹國小人文薈萃、卓越精彩，校友風華、人才輩出，已創下全國學校校史難得的紀錄。校園內的「博士榜」獨傲全國，百年校慶時已匯集數十位的博士校友名人榜，迄今更有逾百人以上的博士校友陸續入榜。

義竹國小畢業的菁英在工商百業、醫療科學、文化藝術、社會服務等多有貢獻，校友會 2 位榮譽理事長是前司法院翁岳生院長及前中研院長翁啟惠，不僅在國際社會頭角崢嶸，更對母校有卓越貢獻，百年校慶時更與遠流文化董事長王榮文、禮客 OUTLET 董事長翁素蕙共同捐贈校史室與「智慧發生堂」，迄今仍持續關懷與挹注義竹國小的教育發展所需。

首屆校友會理事長翁壽男表示，感謝學校積極協助成立校友會，從義竹國小前任校長蔡鎮名的努力奔走，藉由旅北同鄉會的大力協助，在去年正式成立，到現任校長闕裕清的傳承。校友會也讓他有機會能夠提議卓越校友的選拔構想，表揚曾經為母校、地方及國家努力過的成功人士。

▲前司法院長翁岳生(右)頒發獎狀給卓越校友翁章梁(左)並稱讚實至名歸（圖／記者鄭一銘攝，2022,10,26）