義竹國小首屆卓越校友頒獎典禮 9位賢達獲最高殊榮表揚

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義竹國小第一屆「卓越校友」頒獎典禮，邀請多位地方仕紳與校友們蒞臨，校方也以「辦喜事」的心情喜迎各界貴賓回娘家，舉辦一場值得紀錄的盛宴。義竹國小人文薈萃、卓越精彩，校友風華、人才輩出，已創下全國學校校史難得的紀錄。校園內的「博士榜」獨傲全國，百年校慶時已匯集數十位的博士校友名人榜，迄今更有逾百人以上的博士校友陸續入榜。
義竹國小畢業的菁英在工商百業、醫療科學、文化藝術、社會服務等多有貢獻，校友會2位榮譽理事長是前司法院翁岳生院長及前中研院長翁啟惠，不僅在國際社會頭角崢嶸，更對母校有卓越貢獻，百年校慶時更與遠流文化董事長王榮文、禮客OUTLET董事長翁素蕙共同捐贈校史室與「智慧發生堂」，迄今仍持續關懷與挹注義竹國小的教育發展所需。
首屆校友會理事長翁壽男表示，感謝學校積極協助成立校友會，從義竹國小前任校長蔡鎮名的努力奔走，藉由旅北同鄉會的大力協助，在去年正式成立，到現任校長闕裕清的傳承。校友會也讓他有機會能夠提議卓越校友的選拔構想，表揚曾經為母校、地方及國家努力過的成功人士。
第一屆卓越校友嘉義縣長翁章梁表示，每次回到母校，兒時求學的回憶就會如潮水般湧上心頭，也感念當時學校老師的教誨，也懷念學校環境中的一草一木，也欣見校園內依然花開、依舊草綠，一樣有教學孜孜不倦的老師們，一樣有關心教育的家長與地方賢達，他也期許學校要善用校友會力量，讓義竹國小更加發熱發光。