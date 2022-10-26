女參加婚禮穿搭遭嗆「心機」！網一看全認同：真的沒常識
當朋友步入婚姻紅毯，作為陪伴多年的朋友定能對其喜悅感同身受，可有名女性民眾，卻因為自己參加宴席時的身著的小禮服，被閨密、閨密家人及周遭群眾撻伐，便將整套穿搭上傳網路，詢問眾人意見，不料圖片一出，眾人竟其聲贊同閨密方的說法，直言「沒看過這麼誇張的」。
原PO於Dacrd發文，說明近日參與10年閨密的結婚典禮，敬酒途中發現好友不太與自己說話，連最後送客的合照都沒有找她合拍。隔天收到對方的訊息，稱原PO婚禮當天的穿著讓她很尷尬，連男方家長都認為原PO穿成這樣是想「搶焦點」，最後表示「我很不想失去你這個朋友，但我希望你可以給我一個合理的解釋」。
原PO看到訊息的當下頗為吃驚，表示當日穿著一襲白色短裙小禮服，手上配著兩個蕾絲袖套，認為自己穿的並沒有什麼特別，另一名朋友及原PO男友也同樣認為並無不妥，於是上網詢問眾人想法「想請問這樣穿真的很婊嗎？」。
貼文發出後，留言區一致認為原PO的穿搭欠佳，並說明參加婚禮切忌穿著白色禮服，因容易與新娘撞色，非常不禮貌。「穿這樣真得不行.... 要是我是你朋友也會不爽」、「我在婚禮公司工作三年，真的還沒看過哪個女生會穿成這樣喧賓奪主」、「白色還蕾絲，裙子又很短」、「除了新娘不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎⋯⋯」、「這個蕾絲手袖…看起來像去夜店玩的瞎妹」、「....你的穿著超像他老公的前女友，要來示威的那種XD」。 （編輯：李惠婷）