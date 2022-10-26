▲ 終於來了！Toyota Town Ace 廂型車 54.5 萬起即日開放接單

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TOWN ACE廂型車提供2人座、5人座兩種不同乘員人數設定。2人座車型，最大化載貨空間，載重量更可高達880公斤*2，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。5人座車型搭載5/5分離後排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用！除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤*3，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。
除了絕佳車廂空間外，TOWN ACE廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨。
載貨力 舒適性 無須再妥協 TOWN ACE廂型車全都有
TOWN ACE廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，可提升穩定性並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果，除了能夠確保商用載貨力外，更同時兼具乘用舒適，大幅提升後排顧客乘坐體驗。
TOWN ACE廂型車前座提供前後滑移與可調傾角功能，並於A柱與前座車門具備扶手設計，讓消費者能夠輕鬆不費力的上下車。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性。在5人座車型上，更搭載台灣專屬開發的後排風扇，在炎炎夏日中，提供後座乘客更加涼爽的乘坐舒適性。
標配雙 SRS 氣囊 最高搭載TSS安全防護系統 超越同級全方位守護安全
TOWN ACE廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，TOWN ACE廂型車以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。此外，TOWN ACE廂型車全車系標配雙SRS氣囊*5，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，全方位守護駕乘安全。
10月27日起全台巡迴展車 歡迎各位消費者搶先蒞臨賞車
本次等級編成，TOWN ACE廂型車提供2人座手排、5人座手排、5人座自排、5人座自排TSS等四種車型等級以滿足不同需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀等兩種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價49.5萬元*1起接受客戶預先下訂(多退少不補)。自10月27日起，TOWN ACE廂型車將於全台TOYOTA經銷商指定據點展開巡迴展示，喜愛TOWN ACE廂型車的消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問賞車訂車事宜。
車型等級
TOWN ACE
2人座手排
5人座手排
5人座自排
5人座自排TSS
預售價格*6
54.5萬
56萬
59萬
62.5萬
汰舊換新預購價
49.5萬
51萬
54萬
57.5萬
車長/車寬/車高(mm)
4,045 / 1,665 / 1,930
載重(kg)
880
830
825
迴轉半徑(m)
4.9
引擎
引擎型式
2NR-VE直列四汽缸
排氣量(c.c)
1,496
最大馬力(ps/rpm)
97/6,000
最大扭力(kg-m/rpm)
13.7/4,400
變速箱系統
五速手排
四速自排
前/後懸吊系統
獨立麥花臣式懸吊 / 拖桿式彈簧懸吊
輪胎規格/輪圈形式
165 R14
14吋高強度鋼圈
165 R14
14吋鋁圈