終於來了！Toyota Town Ace 廂型車 54.5 萬起即日開放接單

▲ 終於來了！Toyota Town Ace 廂型車 54.5 萬起即日開放接單
▲ 終於來了！Toyota Town Ace 廂型車 54.5 萬起即日開放接單

2GameSome - 有車賞

2022-10-26 18:25:00

TOYOTA TOWN ACE廂型車尚未上市便引起市場高度期待。今年2月初正式登場的TOYOTA TOWN ACE貨卡，擁有絕佳載重力與超強油耗表現，上市不到10個月，累積訂單已突破11,000台！為提供國內消費者更多元的選擇，和泰汽車再導入TOWN ACE廂型車，並於TOYOTA南港營業所舉辦媒體預賞會，即日起接受客戶預訂，讓所有喜愛TOWN ACE的顧客們能搶先入主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2人座 5人座 雙車型設定 乘用商用都好用

TOWN ACE廂型車提供2人座、5人座兩種不同乘員人數設定。2人座車型，最大化載貨空間，載重量更可高達880公斤*2，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。5人座車型搭載5/5分離後排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用！除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤*3，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。

除了絕佳車廂空間外，TOWN ACE廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨。

載貨力 舒適性 無須再妥協 TOWN ACE廂型車全都有

TOWN ACE廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，可提升穩定性並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果，除了能夠確保商用載貨力外，更同時兼具乘用舒適，大幅提升後排顧客乘坐體驗。

TOWN ACE廂型車前座提供前後滑移與可調傾角功能，並於A柱與前座車門具備扶手設計，讓消費者能夠輕鬆不費力的上下車。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性。在5人座車型上，更搭載台灣專屬開發的後排風扇，在炎炎夏日中，提供後座乘客更加涼爽的乘坐舒適性。

標配雙 SRS 氣囊 最高搭載TSS安全防護系統 超越同級全方位守護安全

TOWN ACE廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，TOWN ACE廂型車以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。此外，TOWN ACE廂型車全車系標配雙SRS氣囊*5，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，全方位守護駕乘安全。

10月27日起全台巡迴展車 歡迎各位消費者搶先蒞臨賞車

本次等級編成，TOWN ACE廂型車提供2人座手排、5人座手排、5人座自排、5人座自排TSS等四種車型等級以滿足不同需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀等兩種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價49.5萬元*1起接受客戶預先下訂(多退少不補)。自10月27日起，TOWN ACE廂型車將於全台TOYOTA經銷商指定據點展開巡迴展示，喜愛TOWN ACE廂型車的消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問賞車訂車事宜。

車型等級

TOWN ACE

2人座手排

5人座手排

5人座自排

5人座自排TSS

預售價格*6

54.5萬

56萬

59萬

62.5萬

汰舊換新預購價

49.5萬

51萬

54萬

57.5萬

　

　

 

 

 

車長/車寬/車高(mm)

4,045 / 1,665 / 1,930

載重(kg)

880

830

825

迴轉半徑(m)

4.9

引擎

引擎型式

2NR-VE直列四汽缸

排氣量(c.c)

1,496

最大馬力(ps/rpm)

97/6,000

最大扭力(kg-m/rpm)

13.7/4,400

變速箱系統

五速手排

四速自排

前/後懸吊系統

獨立麥花臣式懸吊 / 拖桿式彈簧懸吊

輪胎規格/輪圈形式

165 R14

14吋高強度鋼圈

165 R14

 14吋鋁圈

Gogoro「移動隨經濟」Gogoro Rewards 點數獎勵計畫上線， 攜手台新銀行打造 Gogoro Rewards 聯名卡，吃喝玩樂全通路享高回饋

八年之內一定要買，Volkswagen R性能車型2030年將轉純電動

Honda釋出新世代Accord預覽圖，預告11月登場亮相

Lotus首款純電休旅Eletre即將參戰! 預計2023年初量產販售

我是廣告 請繼續往下閱讀