高虹安稱未領雙薪駁兼職！資策會再發聲明：擬採法律行動
民眾黨新竹市候選人高虹安論文風波持續延燒，不只捲入抄襲疑雲，被資策會控告違反著作權法，資策會甚至表示，高於任職期間，並無兼職申請與核准記錄。高虹安今（26）日於民眾黨中央黨部召開記者會，駁斥支領雙薪以及兼職一說，對此，資策會稍早再度發出聲明強調，除了未向資策會提出申請兼職一事外，高虹安更片面曲解相關文件，資策會已和律師準備採取行動，靜待司法程序釐清。
資策會日前比對高虹安的辛辛那提大學博士論文與資策會的研究成果，指出相似度高達8成，在提出請高虹安提出公開說明後，其仍否認侵權，資策會發布聲明指出，20日有收到高虹安回函，不過內容僅重申其論文均屬合理使用，與資策會立場歧異，雙方對侵權一事難達共識，故由委任律師針對高虹安侵害資策會2篇論文著作權提起刑事自訴，案件已進入法院審理程序。
不只捲入論文抄襲疑雲，資策會甚至表示，高虹安任職期間，並無兼職申請與核准記錄，在衍生公司科智企業草創初期，高虹安也加入支援扶植公司營運，但高並未隨其他同樣領取創業獎金的團隊成員離職到科智企業任職，而是留任資策會，且於協助科智企業期間，也未向資策會說明是於上班或下班時間處理科智企業業務、是否因兼職領有報酬及所投入工時等。
高虹安今日於民眾黨中央黨部召開記者會，會中公布過去與資策會主管，包含副執行長、直屬主管等人的內部電子郵件，指出任職資策會期間所做的工作皆為當時的主管指派，主管完全知情，駁斥領雙薪以及兼職一說。
對此，資策會稍早再度發出聲明強調，如同前一聲明所示，高虹安並未就任職科智企業業務處處長一事，向資策會提出申請兼職，更片面曲解相關文件，資策會已和律師準備採取行動，靜待司法程序釐清。