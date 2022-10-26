中共接班人？美媒盤點5大政治新星　習近平貼身祕書入列

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殷勇
現年53歲的殷勇是北京市委副書記，曾赴美國哈佛大學進修，目前掌控首都北京的金融商業事務，也是新一屆中央委員會中擁有強大金融背景的委員之一。先前曾擔任中國人民銀行（央行）副行長、有中國投資有限責任公司（CIC）新加坡辦事處總經理的海外工作經驗，也曾在掌管中國外匯儲備的國家外匯管理局工作了20多年。外界普遍認為，殷勇未來可能會被任命為央行行長。
鍾紹軍
現年54歲的解放軍中將鍾紹軍，不僅是現任的中央軍委辦公廳主任，他也是習近平在浙江、上海、中央工作時期的長期貼身秘書，2007年習調任上海市委書記時，鍾跟隨去了上海，任上海市委辦公廳副主任。由於中央軍委辦公廳需直接向習近平彙報工作，鍾紹軍可謂習在軍方的幕僚長。對於鍾紹軍的公開報導不多，但每一次他的公開露面都能引起輿論的關注，這位「神秘大秘」每一次露面幾乎都是以新身份出現，外界猜測他會不會突破最年輕上將的紀錄外，對於未來他可能是習在軍方重要心腹的身分也多加關注。
諸葛宇杰
現年51歲的上海市委副書記諸葛宇杰，踏入政壇前曾任職國營企業，他不僅是這個職位最年輕者，也是中國首位「70後」省級黨委副書記，同時他也是剛當選中央政治局常委的李強過去擔任上海市委書記時的第一副手，未來極有可能擔任國務院總理的李強對其的照應值得關注。
劉洪建
現年49歲的雲南省政法委書記劉洪建出身於福建省寧德市，他是當時最年輕的省委常委，也曾擔任過寧德地委書記，而習近平本人也曾於1988年至1990年期間擔任該職務，可說地緣關係深厚。
郭寧寧
現年52歲的福建省委常委郭寧寧是少數女性高層，上個世紀70年代出生的她被中共專門培養成為金融領域的專業人才，她曾於中國銀行的香港、新加坡等分行工作過，也曾任職中國農業銀行副行長，未來與殷勇在經濟金融等方面合作機會高。