聯電Q3毛利率47.3%優於預期 展望Q4面臨逆風
聯電今（26）日公佈2022年第三季營運報告，合併營收為新台幣753.9億元，較上季的720.6億元成長4.6%。與2021年第三季的559.1億元相比，本季的合併營收成長34.9%。第三季毛利率達到47.3%，優於預期，歸屬母公司淨利為新台幣270億元，每股普通股獲利為新台幣2.19元，持續創造單季新高，前三季每股賺5.54元。
聯電總經理王石表示，第三季營運成果維持穩健，主要受惠於產品組合的優化及匯率因素。儘管部分消費終端市場需求趨勢疲軟，惟本季來自特定無線通訊產品的穩定需求，仍帶動22/28奈米製程的營收持續成長及部份平均售價的提升，將22/28奈米營收占比提升至25%，整體產能利用率也呈現滿載的狀況。
王石指出，隨著智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，相信以聯電在OLED顯示驅動晶片領域領先地位，將持續推動22/28奈米的增長。此外，在本季也看到車用晶片業務的成長趨勢，公司將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會來維持聯電未來的成長動能。
展望第四季，王石進一步指出，受到通貨膨脹和俄烏戰爭的影響，預期會面臨需求疲軟的逆風。聯電無法避免受到半導體業庫存調整的影響，但會與客戶密切合作，以因應當前市場情況。與此同時，持續專注於符合客戶產品規劃的差異化製程技術，以強化客戶的競爭力。
聯電目前將2022年的資本支出下調至30億美元，為因應客戶的長期需求，公司在台南和新加坡廠進行的產能佈建仍持續進行。儘管近期市場出現動盪，對藉由5G、AIoT和電動車等應用的普及，半導體含量提升所帶動整體市場的成長動能，長期展望依然看好。