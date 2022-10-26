英國QS世界大學永續排名　台灣大學東亞第3

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根據QS的2023世界大學永續排名，全球排名第1至第4依序是美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、加拿大多倫多大學（University of Toronto）、加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）、英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）。
澳洲的新南威爾斯大學（UNSW Sydney）以及雪梨大學（University of Sydney）並列第5；排名第7至第10依序是日本東京大學（University of Tokyo）、美國賓州大學（University of Pennsylvania）、美國耶魯大學（Yale University）、紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）。
日本是唯一有大學院校進入全球排名前10的亞洲國家。
QS指出，有最多大學院校進入全球永續排名的是美國，在總計135所（相當於排名總數的19.2%）進入全球排名的美國大學院校中，有30所挺進前100名。
若比較獲納入全球永續排名的大學院校總數，則在美國之後，第2至第4名依序是英國、德國、中國。
QS表示，2023世界大學永續排名總計納入128所亞洲地區的大學院校；其中，總數最多的是中國，接著數量由多至少依序是印度、日本、南韓、台灣。
有11所來自台灣的大學院校獲納入全球排名，排名由高至低依序是台灣大學（69）、成功大學（201-220區間）、台灣師範大學（281-300區間）、陽明交通大學（361-380區間）、台灣科技大學（381-400區間）、中央大學（401-450區間）、清華大學（401-450區間）、中興大學（501-550區間）、中山大學（501-550區間）、台北科技大學（501-550區間）、中原大學（601以後）。
QS排名經理麥克法倫（Andrew MacFarlane）表示，根據這項2023世界大學永續排名，國立台灣大學具全球競爭力，但整體而言，台灣大學院校的永續發展目標相關研究數量顯然偏低，相關知識交流也有進步空間。（編輯：黃自強）1111026