特企／君綺醫美竹北館開幕　鳳小岳出席引發全場騷動

▲君綺醫美於今日10月26日舉辦竹北館開幕活動，並歡慶品牌成立20週年，現場特別邀請鳳小岳出席，除了參與開幕剪綵儀式外，更與現場VIP貴賓進行近距離互動遊戲。（圖／品牌提供）
▲君綺醫美於今日10月26日舉辦竹北館開幕活動，並歡慶品牌成立20週年，現場特別邀請鳳小岳出席，除了參與開幕剪綵儀式外，更與現場VIP貴賓進行近距離互動遊戲。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-26 18:36:24

君綺醫美於10月26日舉辦竹北館開幕活動，並歡慶品牌邁入20週年。邀請鳳小岳出席竹北館開幕活動，除了恭喜君綺醫美20週年外，鳳小岳也表示十分認同女性藉由醫美療程讓自己更有自信。參與剪綵活動後的鳳小岳，更和現場的VIP貴賓進行近距離的互動遊戲。同時也提醒在選擇醫美診所時要慎選專業的醫師、安全性高的領導品牌，尤其「安心、暖心、專業」這三件是缺一不可。

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君綺竹北館鄰近新竹高鐵站，館外有著一片綠意盎然的庭園，映襯著雪白的兩層式獨棟簡約建築。館內250坪的舒適空間，色彩以暖色調為基底，深藍色的圓型拱牆與沙發點綴出整體空間的奢華質感、佐以金色大吊燈則呈現出輕奢而又氣派的氛圍。館內空間設計也提升顧客最在意的隱密性，讓顧客們來這裡變美的同時，也能在這樣美麗的環境拍照留下美好的回憶。

君綺醫美總經理林湘誼表示：「一直以來，君綺醫美秉持高品質、高規格、高安全的經營理念，多年來在醫美領域屹立不搖，這20年不斷的淬鍊與進步，造就了無數人的美麗心願，帶給大家賓至如歸的美麗體驗，安全、安心的變美是君綺企業的指標。」林湘誼總經理更強調：「君綺在各方面極致要求，堅持傳遞安心、暖心、專業，提供專業醫師團隊的技術、完善的服務人員訓練、並打造竹北最美的醫美院所環境，造就無數人的美麗心願，未來也會繼續朝亞洲頂級醫美之路前進，成為大眾心目中優質的安心醫美品牌。」

君綺醫美竹北館王樹偉院長表示：「後疫情時代來臨，相信也許再過不久，就開放可以卸下口罩了，許多人都越來越重視『外在投資』，甚至做過醫美療程的年齡層也有下降的趨勢。相信一間值得信任的醫療院所，與擁有專業技術的醫師，才會是每位想提升外在人們首要考量點。君綺醫美在進行任何手術前絕對與顧客充分溝通，再根據每個人的條件不同，進行客製化打造，才能讓顧客擁有最適合的美麗與自信。」

君綺醫美全台已有10家據點，於2000年開始，就以安全健康為基底，創造「完美」為藍圖、先後成立美容纖體、醫學雷射、奢華spa、頂級健檢中心，成功跨足瘦身、整型、時尚醫美及健診領域，提供多元且全面的美麗服務，讓每一個消費者進入君綺，就可以輕鬆主宰自己美麗。

君綺是第一個以國際精品理念經營的頂級醫學美容中心，集結了全台最頂尖的醫療團隊、占地200坪以上的醫美診所，著眼於國際化的趨勢，擁有技術並不夠，能同時擁有技術與應用之實力，才能立於不敗之地。讓現代技術與未來醫學結合，實現君綺讓您健康美麗永駐的承諾，正是我們努力發展的目標。

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