特企／君綺醫美竹北館開幕　鳳小岳出席引發全場騷動

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君綺醫美總經理林湘誼表示：「一直以來，君綺醫美秉持高品質、高規格、高安全的經營理念，多年來在醫美領域屹立不搖，這20年不斷的淬鍊與進步，造就了無數人的美麗心願，帶給大家賓至如歸的美麗體驗，安全、安心的變美是君綺企業的指標。」林湘誼總經理更強調：「君綺在各方面極致要求，堅持傳遞安心、暖心、專業，提供專業醫師團隊的技術、完善的服務人員訓練、並打造竹北最美的醫美院所環境，造就無數人的美麗心願，未來也會繼續朝亞洲頂級醫美之路前進，成為大眾心目中優質的安心醫美品牌。」
君綺醫美竹北館王樹偉院長表示：「後疫情時代來臨，相信也許再過不久，就開放可以卸下口罩了，許多人都越來越重視『外在投資』，甚至做過醫美療程的年齡層也有下降的趨勢。相信一間值得信任的醫療院所，與擁有專業技術的醫師，才會是每位想提升外在人們首要考量點。君綺醫美在進行任何手術前絕對與顧客充分溝通，再根據每個人的條件不同，進行客製化打造，才能讓顧客擁有最適合的美麗與自信。」
君綺醫美全台已有10家據點，於2000年開始，就以安全健康為基底，創造「完美」為藍圖、先後成立美容纖體、醫學雷射、奢華spa、頂級健檢中心，成功跨足瘦身、整型、時尚醫美及健診領域，提供多元且全面的美麗服務，讓每一個消費者進入君綺，就可以輕鬆主宰自己美麗。
君綺是第一個以國際精品理念經營的頂級醫學美容中心，集結了全台最頂尖的醫療團隊、占地200坪以上的醫美診所，著眼於國際化的趨勢，擁有技術並不夠，能同時擁有技術與應用之實力，才能立於不敗之地。讓現代技術與未來醫學結合，實現君綺讓您健康美麗永駐的承諾，正是我們努力發展的目標。