承億住宿5晚免萬元！酒店一泊二食2.2折 無邊際泳池必拍
高雄冬季旅展10/28(五)至10/31(一)於高雄巨蛋開跑，飯店品牌紛紛祭出住宿、餐券優惠。高雄「承億酒店TAI Urban Resort」下殺2.2折，同時承億文旅系列推出「承億文旅五館環島住宿券」住宿五晚免萬元，10/28至11/13官網也能選購。國泰飯店也於 ITF線上旅展推出聯合住宿券，每張2,999元再享買10送1，6飯店讓你隨意選擇入住，還有超值餐券限時開賣。
承億集團此次旅展主打「承億文旅五館環島住宿券」商品，包含承億文旅環島票券共5張標準雙人房住宿券，價格萬元有找只要9,898元，即可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等5館入住；若再加上獲得最美飯店與最美房間雙冠榮譽的潭日月一館，僅需花費12,898元，就可享受原價42,100元的住宿體驗。還有新會員專屬的雙品牌「1+1聯合住宿套票」，包含承億酒店平日經典和式雙人房，以及承億文旅平日雙人聯合住宿券，限時優惠8,000元
而今年承億集團最新力作，高雄「承億酒店TAI Urban Resort」，有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，是旅客到訪必拍的打卡景點之一，此次旅展限時推「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午/晚餐擇一，原價34,000元，旅展現場限定的優惠價7,500元起，等同優惠下殺2.2折。
高雄承億酒店26樓之「日全食餐廳」，也在旅展中推出餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價3,900元（79折）；另外購買10張餐券，除可享7,500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值1,000元承億食足券」，滿足各界老饕們的味蕾。
此外，2022 ITF線上旅展也於10月25日至11月20日開賣，國泰飯店集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店共三品牌七間飯店，主打「聯合住宿券」每張2,999元再享買10送1，於今年12月30日前持券平日入住更加碼送好禮。今年旅展推出和逸飯店民生、忠孝兩館THE Lounge「單人平日午間套餐通用券組1,500元」一組共6張，平均一張才250元即可享用超人氣北海道石狩鍋、鹽烤鹹豬肉、泰式椒麻雞等豐富主餐搭配湯品和季節水果。