戰狼改口？胡錫進拿中國清零比照台灣防疫　坦言相當糾結

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今天胡錫進又在個人微博上以台灣為例，強調中國清零政策與台灣防疫措施的差異，他提到台灣今日新增感染40317人、新增死亡52人，累計因新冠疫情死亡人數中有1萬人以上是今年死亡，並稱台灣與北京市人口差不多，「我們是否真的願意疫情也在中國城市裡自由傳播，我們每一個人，包括老人和孩子都暴露在病毒的威脅之下？」
胡錫進呼籲民眾思考，若不願意如此則該如何完善防控體系，使得防疫產生的經濟和社會成本低於疫情完全失控所造成的經濟社會發展綜合損失，他也坦言自己的心情「相當糾結」，要是中國完全沒有能力對抗病毒、只能「躺平」聽天由命反而簡單，糾結點卻是「因為我們今天仍然有選擇的權利」。
胡錫進表示，他相信政府組織的抗疫的確是為老百姓的，「只是問題本身的難度太高了」，只是民眾彼此利益往往衝突又複雜，因此他呼籲反對喊簡單的口號、反對只顧任何一方論點或作法，主張不斷釐清思路才能真正解決問題。
上月胡錫進也說，像是核酸檢測、健康碼等特殊情況不應「常態化」，他認為社會管理並非越細緻越好，而是要追求時度效的最佳統籌，不應讓防疫期間的一些高強度管理和動員措施慣性「向疫情後社會過渡」，那樣不利於合理使用公共資源，也不利於社會活力的全面恢復。