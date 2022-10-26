天王脫序行為不斷！愛迪達火大 損失80億堅持「分手」
45歲的美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），因為個性火爆，爭議不斷，在本月初時於巴黎時裝周穿上寫有「白命關天」（White Lives Matter）的上衣，引起公憤，之後還發表了反猶太言論，讓他的社群媒體帳號通通被停權，而風波延燒至今越演越烈，與他合作長達9年的國際品牌Adidas（愛迪達）也宣布結束合作關係。
Adidas與肯伊威斯特的品牌「Yeezy」從2013年就有許多合作，2016年時更合作推出聯名球鞋，讓Adidas賺進每年約468億台幣的營收，也因為如此，肯伊威斯特才胸有成足的認為Adidas不會輕易對他說「分手」，甚至囂張的在節目上攻擊猶太族群時，順便提到：「我就算說一堆反猶太的話，Adidas也不會棄我而去。」
沒想到Adidas大動作宣布與肯伊威斯特終止合作，據外媒分析，Yeezy每年的收入估計為20億美元（約643億台幣），接近Adidas公司年收入的10%，Adidas發聲明提到，這次的「分家」，將讓公司今年損失2.5億歐元（約80億台幣）的營收。
對於這樣的損失Adidas可以從短期中恢復過來，但對於肯伊威斯特卻是重大的打擊，富比士曾估計他的資產有15億美金（約482億台幣）來自與Adidas的合作、4億美金（約128億台幣）來自房地產、現金以及音樂作品，以及5% 前妻金卡戴珊的塑身衣公司Skims的股分，肯伊威斯特曾誇口自己是「歷史上最富有的黑人」，如今看起來頗為諷刺。