Toyota Town Ace廂型車54.5萬元起，搶先預購預計12月發表!

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2人座 5人座 雙車型設定 乘用商用都好用
Town Ace廂型車提供2人座、5人座兩種不同乘員人數設定。2人座車型，最大化載貨空間，載重量更可高達880公斤*2，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。5人座車型搭載5/5分離後排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用！除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤*3，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。
除了絕佳車廂空間外，Town Ace廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨。
載貨力 舒適性 無須再妥協 Town Ace廂型車全都有
Town Ace廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，可提升穩定性並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果，除了能夠確保商用載貨力外，更同時兼具乘用舒適，大幅提升後排顧客乘坐體驗。
Town Ace廂型車前座提供前後滑移與可調傾角功能，並於A柱與前座車門具備扶手設計，讓消費者能夠輕鬆不費力的上下車。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性。在5人座車型上，更搭載台灣專屬開發的後排風扇，在炎炎夏日中，提供後座乘客更加涼爽的乘坐舒適性。
標配雙SRS氣囊 最高搭載TSS安全防護系統 超越同級 全方位守護安全
Town Ace廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，Town Ace廂型車以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。此外，Town Ace廂型車全車系標配雙SRS氣囊*5，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，全方位守護駕乘安全。
10月27日起全台巡迴展車 歡迎各位消費者搶先蒞臨賞車
本次等級編成，Town Ace廂型車提供2人座手排、5人座手排、5人座自排、5人座自排TSS等四種車型等級以滿足不同需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀等兩種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價49.5萬元*1起接受客戶預先下訂(多退少不補)。自10月27日起，Town Ace廂型車將於全台Toyota經銷商指定據點展開巡迴展示，喜愛Town Ace廂型車的消費者，可直接洽詢全台Toyota經銷商據點，詢問賞車訂車事宜。相關資訊亦可上Toyota 網站：https://www.toyota.com.tw/event/202210_townacevan_preorder/查詢。
| 車型等級
| Town Ace
| 2人座手排
| 5人座手排
| 5人座自排
| 5人座自排TSS
| 預售價格*6
| 54.5萬
| 56萬
| 59萬
| 62.5萬
| 汰舊換新預購價
| 49.5萬
| 51萬
| 54萬
| 57.5萬
|
|
| 車長/車寬/車高(mm)
| 4,045 / 1,665 / 1,930
| 載重(kg)
| 880
| 830
| 825
| 迴轉半徑(m)
| 4.9
| 引擎
| 引擎型式
| 2NR-VE直列四汽缸
| 排氣量(c.c)
| 1,496
| 最大馬力 (ps/rpm)
| 97/6,000
| 最大扭力 (kg-m/rpm)
| 13.7/4,400
| 變速箱系統
| 五速手排
| 四速自排
| 前/後懸吊系統
| 獨立麥花臣式懸吊 / 拖桿式彈簧懸吊
| 輪胎規格/輪圈形式
| 165 R14
14吋高強度鋼圈
| 165 R14
14吋鋁圈
註2：最高載重量880公斤係指2人座手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註3：最高載重量830公斤係指5人座手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註4：本項安全配備為5人座自排TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註6：實際售價將於上市後正式公告，多退少不補；車輛規格及配備皆以實車為準。
註7：各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明