回到出生地！陳時中大同區開講 蔡英文到場吸破千人力挺
選戰倒數最後1個月，台北市長選情依舊膠著詭譎。民進黨候選人陳時中今（26）日回到自己出生的大同區，於大稻埕慈聖宮廟口開講，此為陳陣營第5場廟口開講活動，總統蔡英文也首度合體。現場擺放的600張椅子全滿，廟埕也擠爆支持者，粗估破千名支持者聚集，民進黨展現重返首都執政的驚人氣勢。
陳時中今日於大稻埕慈聖宮舉行第5場廟口開講活動，除了總統蔡英文現身力挺以外，總幹事吳思瑤、發言人莊瑞雄、林楚茵、在地立委何志偉與議員王世堅、梁文傑、陳怡君、議員參選人顏若芳、林延鳳、何孟樺都到場。陳時中表示，大同區人文會萃，有寧夏、延三夜市，還有充滿漢方、文化的大稻埕，更是蔣渭水民眾運動的啟蒙地，他說，自己也在大同區出生，第一場競選行程就是在這裡的霞海城隍廟，這裡是台北政治、文化的根，未來要結合在地文化資源，發展觀光與經濟。
陳時中說，未來當首都市長，要讓大家看到台北對民主的堅持，「我保證我會跟大家站在一起，讓世界看到台北首都的自由民主，看到我們都是勇敢台灣人」。
陳時中也說，以一般標準，他是退休年紀，但退休了好像有點可惜，「我還是一尾活龍」，如果未來上任之後做不好，議員應該也不會放過，「但我不會那麼漏氣」。
蔡英文表示，自己是在中山區出生長大，大同區就在隔壁，有時候不小心就走到大同區，今天來聽一下陳時中廟口開講講甚麼，也要跟大家說聲謝謝。
蔡英文進一步說，自己選總統選了3次，2次選贏了，這3次大同區都給予很大支持，是全台北市得票最多的，「我不在乎陳時中的票超過我的票，大家要讓陳時中的票超過蔡英文的票，這樣陳時中就一定會當選」。
蔡英文說，「現在有人說陳時中撲克臉，說陳時中的那個人也說過我，說我白白胖胖，但他輸給我了」，大家一定要去拉票、催票，陳時中是唯一的選擇，大家一定要讓陳時中過關。