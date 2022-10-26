▲ Gogoro 攜台新銀行推 Gogoro Rewards 聯名卡，提供多項回饋專案

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Gogoro 台灣總經理姜家煒指出：「網際網路與智慧型手機的發展，催生了隨時隨地使用便利服務消費的『隨經濟』。Gogoro 透過開放的一站式移動平台優勢，整合集團資源持續提升用戶體驗，在消費者每日的移動與消費中提供回饋，無形中抵消了移動成本，催生永續轉動的正向循環，讓智慧移動體驗變成日常，『移動隨經濟』的新生活型態由此而生。期待廣大消費者加入 Gogoro Rewards 盡情享受電動機車體驗，共同推動永續新生活。」
據統計，台灣平均每人每年喝掉 200 杯咖啡1、逛 137 次超商2，以及網購、追劇、叫外送等日常熟悉的情境，都是 Gogoro 普及電動機車並降低使用門檻的契機。Gogoro Rewards 全新服務在不改變每個人既有消費行為的前提下，加上隨時隨地的回饋，降低用戶使用成本。為進一步拓展 Gogoro Rewards 服務版圖，Gogoro 旗下子公司睿能數位金融攜手金融創新龍頭台新銀行祭出最狂回饋神器 ——「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」，持卡任意消費加速獲得點數，更包攬 Gogoro 與眾多知名連鎖品牌的加碼福利，如購買 Gogoro 智慧電動機車最高 10% 回饋無上限、繳納 Gogoro Network® 電池資費 10% 回饋無上限3，以及全台四大便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama café 10% 回饋等多重好康4，實現吃喝玩樂天天賺、消費動不動就得點！
全新 Gogoro App 開放非車主使用，輕鬆開啟 Gogoro Rewards
Gogoro Wallet 支付同步登場，點數折抵電池資費與 GoShare 騎乘費用無上限
搭配 Gogoro Rewards 服務上線，Gogoro 將數位體驗再升級，帶來全新改版的 Gogoro App。即日起，不論是車主或非車主都能註冊 Gogoro 帳號，只要將 Gogoro App / Gogoro Network App / GoShare App 更新至最新版本，就能快速啟用 Gogoro Rewards，開始累積並折抵 Gogoro Smart Points 點數（點數價值為 1 點 = $1 元）。啟用後，用戶還能使用 Gogoro Wallet 支付功能，在全台 Gogoro 實體門市掃碼支付完成結帳、繳納電池資費、或支付 GoShare 騎乘費用5。
獲得點數後，用戶可用於直接折抵每月電池資費與每趟 GoShare 騎乘費用，點數越多，可折抵的金額就越多。今年底前，Gogoro 預計將陸續開放購車、維修、保養、網路商店訂單等消費折抵；未來更將擴大 Gogoro Rewards 應用場景，預計涵蓋超過 5 萬個食衣住行通路據點，都能累積點數與折抵消費。
台新 Gogoro Rewards 聯名卡最快 3 分鐘核卡，消費動不動就得點！
購車、繳資費、逛超商、吃漢堡、喝咖啡，通通最高 10% 點數回饋
台新 Gogoro Rewards 聯名卡提供最完整的全通路高額回饋，筆筆消費自動獲得 Gogoro Smart Points 點數，是 Gogoro 及 Powered by Gogoro Network（PBGN）車主、GoShare 用戶口袋必備的神隊友。即日起聯名卡正式上市，最快 3 分鐘核卡6，就能將聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，立刻開始消費和享受回饋。
使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡，購車、繳納電池資費、維修保養、騎乘 GoShare 最划算：
- 於全台 Gogoro 實體門市購買 Gogoro 智慧電動機車任一車款，享最高 10% 點數回饋無上限。
- 於全台 PBGN 聯盟門市購買 PBGN 車款，享最高 2% 回饋無上限。
- 於全台 Gogoro 實體門市及網路商店消費，享最高 2% 回饋無上限。
- 於全台 Gogoro 實體門市購買延長保固，享最高 40% 回饋無上限。
- 每月繳納電池資費，享最高 10% 點數回饋無上限。
- 將聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，設定自動扣繳 「高用量自由省」資費方案並完成首次成功扣款，享 1,200 點回饋（適用於 PBGN 車主）。
- 支付 GoShare 騎乘費用，趟趟享最高 20% 點數回饋。
- 至全台任一全家便利商店、7-ELEVEN、萊爾富、OK 超商、麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡與 cama café 消費，享最高 10% 回饋。
- 海外線上消費，享最高 3% 回饋無上限。其他一般消費，最高 1% 回饋無上限。
- 以指定連結或優惠代碼開立 Richart 新戶，並於 Gogoro Wallet 綁定聯名卡繳納電池資費，享 150 點回饋。
- 成功申辦指定貸款，並將聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，享 600 點回饋。
Gogoro Vacation 奢華假期，抽五星飯店免費入住
基於全台佈建最完整、最密集的 Gogoro Network 能源網路，Gogoro 結合電池交換與 Gogoro Rewards 回饋，將全台 2,418 個 GoStation 電池交換站點變成超狂遊戲對戰點，號召所有 Gogoro 與 PBGN 車主於 12/1 參與前所未見的虛實整合街頭對戰 —— 「Gogoro 換電戰 M」，透過交換電池就有機會爭奪高達千萬的點數獎金！
即日起只要啟用 Gogoro Rewards、申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡，並將聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，就將被自動分到不同戰隊。詳細玩法與更多神秘驚喜將於近期另行公布，Gogoro App 與 Gogoro Network App 也將提前出現遊戲入口，帶領所有玩家進入「Gogoro 換電戰 M」宇宙。
此外，Gogoro 精選全台人氣最高的豪華飯店，為用戶獻上 Gogoro Vacation 獨家五星假期。只要申辦 Gogoro Rewards 聯名卡，明年就有機會免費入住頂級飯店一晚，包含台北文華東方酒店、礁溪寒沐酒店、雲品溫泉酒店、高雄洲際酒店等。越早辦卡，越有機會中獎，詳細活動辦法將於今年底前公布。