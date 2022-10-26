Volkswagen 23 年式 Touran、Tiguan Allspace 抵港

▲ Volkswagen 23 年式 Touran、Tiguan Allspace 抵港
▲ Volkswagen 23 年式 Touran、Tiguan Allspace 抵港

2GameSome - 有車賞

2022-10-26 21:55:00

23年式The Touran以雙車型280 TSI Elegance和280 TSI R-Line為七人座家庭買家市場再添強而有力的競爭者，全面升級Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助），配有三幅式真皮多功能方向盤，達到Level 2自動駕駛輔助，創造安心駕馭體驗，另具有可折平Easy Fold座椅設計、雙前座椅加熱功能、和Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉）、Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調，帶來舒適便利的車室空間，280 TSI R-Line車型更享有R-Line專屬外觀套件、全景式電動玻璃天窗和Park Assist自動停車輔助系統，提供消費者配備最豐富的MPV選擇，此外，德藝七人座The Tiguan Allspace推出購車方案，現正入主二車款皆附贈第五與第六年延長保固，歡迎消費者親臨展間鑑賞純正德系車款。

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The Touran以全新車系編成為消費者最務實之選，為家庭用車消費者量身打造的280 TSI Elegance，以及280 TSI R-Line擁有LED遠近光頭燈和LED高亮度尾燈，搭載Travel Assist智慧車陣穿梭系統，全速域ACC主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助），更有Front Assist 車前碰撞預警系統 （含 AEB 自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、RTA 後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Rear Assist 顯影式停車導引系統、車側盲點警示系統以及AFS動態彎道輔助照明燈，完整IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統守護每一段旅程。

不僅安全更為照顧每一位乘客而生，The Touran配有全新升級Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調、雙前座椅加熱功能、雙前座腰靠調整，280 TSI R-Line車型則為雙前座電動調整，並且以Vienna舒適型真皮座椅包覆駕駛，同時享有車室氛圍燈、前座腳踏照明、全景式電動玻璃天窗，給予愉悅的乘車感受，此外，實用機能和車室空間向來是The Touran的強項，除方便載運大型物件的可折平Easy Fold座椅設計，更有第二排三座獨立座椅，更升級Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），不管載人、載物都方便，同時擁有Volkswagen引以為傲的先進數位化座艙，以新式樣三幅式真皮多功能方向盤、Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），享受直覺便利的駕馭樂趣。

而同為七座的The Tiguan Allspace，全車系搭載4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，和IQ.LIGHT LED Matrix矩陣式頭燈，帶來穩定車身動態和夜間行駛照明，第二排4／2／4分離式後座椅可前後滑移、第三排5／5分離第三排座椅可隨意增加乘坐人數，打平後更可將行李廂容量擴充至1,775 公升，創造寬敞的載物空間，同樣搭配Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），輕鬆放置各式物品和行李；即刻下訂二車款可免費獲得第五和第六年延長保固，台灣福斯汽車持續導入最貼近消費者需求的車款，敬請所有消費者親臨全台Volkswagen 授權展示中心，親身體驗純正德藝之作。

2023 年式 The Touran 正式售價：

車款

新台幣建議售價

23 年式Touran 280 TSI Elegance

1,368,000元

23 年式Touran 280 TSI R-Line

1,508,000元

2023 年式 The Tiguan Allspace 正式售價：

車款

新台幣建議售價

330 TSI Elegance （收訂生產）

1,628,000 元

330 TSI Elegance Premium

1,728,000 元

380 TSI R-Line Performance

2,028,000 元

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