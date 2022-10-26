▲ Volkswagen 23 年式 Touran、Tiguan Allspace 抵港

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不僅安全更為照顧每一位乘客而生，The Touran配有全新升級Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調、雙前座椅加熱功能、雙前座腰靠調整，280 TSI R-Line車型則為雙前座電動調整，並且以Vienna舒適型真皮座椅包覆駕駛，同時享有車室氛圍燈、前座腳踏照明、全景式電動玻璃天窗，給予愉悅的乘車感受，此外，實用機能和車室空間向來是The Touran的強項，除方便載運大型物件的可折平Easy Fold座椅設計，更有第二排三座獨立座椅，更升級Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），不管載人、載物都方便，同時擁有Volkswagen引以為傲的先進數位化座艙，以新式樣三幅式真皮多功能方向盤、Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），享受直覺便利的駕馭樂趣。
而同為七座的The Tiguan Allspace，全車系搭載4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，和IQ.LIGHT LED Matrix矩陣式頭燈，帶來穩定車身動態和夜間行駛照明，第二排4／2／4分離式後座椅可前後滑移、第三排5／5分離第三排座椅可隨意增加乘坐人數，打平後更可將行李廂容量擴充至1,775 公升，創造寬敞的載物空間，同樣搭配Easy Open／Close電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），輕鬆放置各式物品和行李；即刻下訂二車款可免費獲得第五和第六年延長保固，台灣福斯汽車持續導入最貼近消費者需求的車款，敬請所有消費者親臨全台Volkswagen 授權展示中心，親身體驗純正德藝之作。
2023 年式 The Touran 正式售價：
車款
新台幣建議售價
23 年式Touran 280 TSI Elegance
1,368,000元
23 年式Touran 280 TSI R-Line
1,508,000元
車款
新台幣建議售價
330 TSI Elegance （收訂生產）
1,628,000 元
330 TSI Elegance Premium
1,728,000 元
380 TSI R-Line Performance
2,028,000 元