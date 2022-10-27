高虹安點名資策會道歉　柯建銘：加害者要被害者道歉？

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對此柯建銘指出，資策會內容說明，高虹安從未依兼職規定、報准兼職，更領了創業獎金，卻未離職，資策會從未核准高當科智公司處長，已違反兼職規定。
柯建銘說明，高在立法院網站自行公布資料為科智共同創辦人、處長，申報持有科智公司股票，及當時使用科智公司名片、在科智的辦公室、影片上自我介紹為科智處長及地址聯絡方式等，皆為私下隱瞞，非法行為，有違勞動契約債務不履行義務，更涉及違反民刑事法律，可訴究，再清楚不過。
柯建銘說，最令人訝異的是，高虹安首次記者會，卻公布犯罪手法自證有罪，棒打自己，在記者會與新聞稿更是謊言連篇，謊稱資策會交辦工作非兼職，秀出與少數主管間私下往來郵件，質疑卻拿不出核准兼職公文或文件。
柯建銘表示，高虹安和盤托出犯罪過程及手法「護安產業鏈」、「共犯結構」而已，供出其他共犯4人，拖人下水，當陪葬的兵馬俑，痛批違法就是違法，自證有罪且罪證確鑿，真相大白，簡直是犯罪自白書。
柯建銘強調，最離譜的是高虹安要資策會卓執行長道歉，天下豈有加害者要被害者道歉，小偷要警察道歉。被害者是資策會，加害者是高虹安等5人共犯結構，再清楚不過了。
柯建銘說明，在2016年政權移轉後，前執行長吳瑞北離開，過往計劃辦公室、星光計畫、衍生公司，開始有效管理、納入正軌，「唯一高虹安模式」終南捷徑，假公濟私、圖利自己不再發生，這是事實，沈慧虹也認為高以私害公，道盡一切。
柯建銘說，資策會員工700多人，長期以來努力執行國家重大政策，推動資通訊產業發展，貢獻良多並值得肯定，反觀高虹安以私害公、圖利自己、不自反省、還要硬拗，做賊喊抓賊，難怪執行長為捍衛資策會決定提告。
柯建銘羅列出高可能面臨的司法問題，首先論文抄襲2份期刊、侵犯智財權，資策會採自訴，涉及民、刑事官司；第二資策會行文美國辛辛那提大學，要求撤銷高的博士論文；第三資策會行文美國期刊出版商，論文資料庫、電子圖書館，說明高論文問題。
第四為「電子郵件」署名Jane保證高論文沒問題是否屬實，是否為學校正式公文；第五非法兼職又領創業獎金，支薪與否交給檢察官查證，資策會也要提告，又是民、刑事問題；第六非法帶職帶薪進修，假公濟私，資策會提告，又是民、刑事問題。
第七高虹安提告《鏡週刊》加重誹謗，被反告「誣告」，又是刑事問題；第八高虹安提告教授翁達瑞，踢到鐵板會贏嗎；第九拖人下水，案重初供，成共謀共同正犯，是否心安；最後為一人兼數職，一行為犯數法，一罪一罰，須謹慎面對。
柯建銘奉勸高虹安，此時此刻應該冷靜面對法律問題，這是自己早在上月底就提醒的問題，這才是核心問題，是最嚴肅的問題，「會全盤皆輸的」。也不要再說綠色恐怖、黑安一條龍，都是抹黑、別人的錯，還操作網軍出征帶風向，「理性的新竹鄉親聽得下去嗎？」
「妳還有心選舉嗎？找律師比選舉重要！」柯建銘說，高又找來「自比耶穌」的柯文哲，來指控民進黨操弄各種國家機器於股掌的老調有用嗎，陷黨主席於不義，加一個陪葬兵馬俑而已，提早斷送總統大位，惜哉。最後感嘆說，想到要選新竹市長的人是如此人設，真的會睡不著，「新竹鄉親有同感否？新竹找安？」