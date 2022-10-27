曹格疑情緒不穩！突PO「我老婆愛這個人」　網友湧入關心

▲曹格（右）和老婆吳速玲夫妻關係不佳。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲曹格（右）和老婆吳速玲夫妻關係不佳。（圖／翻攝自曹格臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-27 08:19:592022-10-27 08:49:30

43歲金曲歌王曹格日前在馬來西亞受訪，坦承和老婆吳速玲正在冷戰，還說「沒有把握跟我太太會一輩子」，14年婚姻亮紅燈。才剛帶一對兒女上山露營的曹格，昨（26日）晚突然在臉書寫下：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」隨後刪除貼文，並到凌晨3點一連發了7篇動態，每篇語意不詳，網友擔心他情緒不穩，紛紛留言關心。

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▲曹格跟吳速玲冷戰中。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲曹格跟吳速玲冷戰中。（圖／翻攝自曹格臉書）
曹格先是發文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」接著在底下留言「我變壞了」、「我變很壞了」，網友看不懂意思，留言問發生什麼事，他沒有回答，不久就刪除該篇貼文，後來再度PO文寫道：「我就是愛我老婆。隨便攻擊。mutha cocker！」

▲曹格發文表示愛老婆。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲曹格發文表示愛老婆。（圖／翻攝自曹格臉書）
網友持續留言關心曹格，他繼續發文：「我在台北。 她呢？」似乎在跟吳速玲喊話，網友憂心地說「看起來壓力很大...」、「還很愛就要溝通」、「好好讓自己休息一下好嗎，為自己而活」，凌晨近2點，曹格又寫下：「隨便寫一些而已也...那麼認真X小？」2時42分寫道：「我的狗愛這個女人！！！這樣會有新聞嗎？」

▲▼曹格從晚上、深夜到凌晨接連發文，意義不明。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲▼曹格從晚上、深夜到凌晨接連發文，意義不明。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲▼曹格從晚上、深夜到凌晨接連發文，意義不明。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲▼曹格從晚上、深夜到凌晨接連發文，意義不明。（圖／翻攝自曹格臉書）
最新一篇是凌晨3時43分，曹格寫下：「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love.（如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。沒有酒精。沒有藥物。沒有毒品。只有我自己和我。明明沒有愛。）」情緒明顯低落，令人憂心。

▲曹格寫下負面文字。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲曹格寫下負面文字。（圖／翻攝自曹格臉書）
曹格接受大馬媒體訪問透露，夫妻倆都在努力修補關係，不方便跟外界講太多，因為太太不在場，雖然沒有把握會跟太太走一輩子，但可以肯定的是兩人非常疼愛小孩，也說去年8、9月是人生中最痛苦的時刻，疫情期間痛失4位摯友和家人，導致憂鬱症和焦慮症復發。（編輯：楊穎軒）

▲曹格與吳速玲努力修復夫妻關係。（圖／翻攝自曹格臉書）
▲曹格與吳速玲努力修復夫妻關係。（圖／翻攝自曹格臉書）

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