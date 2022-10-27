曹格疑情緒不穩！突PO「我老婆愛這個人」　網友湧入關心

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網友持續留言關心曹格，他繼續發文：「我在台北。 她呢？」似乎在跟吳速玲喊話，網友憂心地說「看起來壓力很大...」、「還很愛就要溝通」、「好好讓自己休息一下好嗎，為自己而活」，凌晨近2點，曹格又寫下：「隨便寫一些而已也...那麼認真X小？」2時42分寫道：「我的狗愛這個女人！！！這樣會有新聞嗎？」
最新一篇是凌晨3時43分，曹格寫下：「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love.（如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。沒有酒精。沒有藥物。沒有毒品。只有我自己和我。明明沒有愛。）」情緒明顯低落，令人憂心。
曹格接受大馬媒體訪問透露，夫妻倆都在努力修補關係，不方便跟外界講太多，因為太太不在場，雖然沒有把握會跟太太走一輩子，但可以肯定的是兩人非常疼愛小孩，也說去年8、9月是人生中最痛苦的時刻，疫情期間痛失4位摯友和家人，導致憂鬱症和焦慮症復發。（編輯：楊穎軒）