熊熊瘦到42公斤！無罩自拍曝光 網友：都沒減錯地方！
36歲熊熊（卓毓彤）憑甜美臉孔、32G好身材，甫出道就登上入口網站關鍵字搜尋冠軍，後來轉戰綜藝，言行直爽、不矯作，讓她人氣大漲，近年事業重心轉向YouTube頻道及副業。入行10年，熊熊始終和體重數字對抗，昨（26日）在粉專PO出近照，透露目前42公斤，網友看了大呼：「都沒瘦錯地方！」
熊熊發文表示，這陣子很多人發現她變苗條，其實自己體重沒降太多，而是先前水腫、賀爾蒙失調導致整個人浮腫，體態才會看起來差很大，附上的自拍照，她長髮盤起，穿一件淡橘色U字Bra Top，疑似沒有內衣，可見鎖骨線條明顯，豐滿雙峰形狀、深邃事業線見客，兩隻纖細手臂讓畫面更為雄偉。
「我屬於沒有資格體重上升的體質，我40-42是ㄧ個樣子、42-44是一個樣子、45以上就是會看起來矮肥短...當女生就是累，但為了維持自己喜歡的樣子，我們需要做很多努力」，熊熊說，維持好身材，運動很重要，喝水要喝自己體重的40倍。
貼文一發布，半天吸引3.6萬人按讚，大批網友議論紛紛：「太瘦了啦」、「42公斤都要變紙片了」、「瘦到太扯」、「沒關係，不該瘦的地方沒有瘦就好了」、「是鎖骨」、「梨渦好可愛，沒有之一」、「感覺又年輕了」、「整個體態變好多，氣色更漂亮了」！有女生詢問會不會瘦到胸圍，熊熊表示因人而異：「我（Cup）小一點。」（編輯：楊穎軒）